Białystok. Prof. Andrzej Łapko patronem ronda przy Ciołkowskiego

Marzec 28, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Prof. Andrzej Łapko został patronem ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantego Ciołkowskiego i generała Nikodema Sulika. Tak zdecydowali w poniedziałek (28.03) miejscy radni. Wybitny naukowiec, nauczyciel i społecznik przez długie lata związany z Politechniką Białostocką.

Z inicjatywą upamiętnienia profesora Łapki wystąpiły dwa środowiska. Pierwszym jest grono pracowników Politechniki Białostockiej, drugim – białostockie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.

Profesor Andrzej Łapko urodził się 15 listopada 1949 roku w Płocku. Do Białegostoku przeprowadził się wraz z rodziną w 1979 r. W 1991 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Politechnice Białostockiej, a w maju 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora i wkrótce został profesorem zwyczajnym. Od 1993 r. nieprzerwanie pełnił funkcję kierownika Katedry Konstrukcji Betonowych, a następnie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W latach 1990–1993 był Prorektorem Politechniki Białostockiej ds. Studenckich i Dydaktyki, a w latach 1999–2002 Prorektorem ds. Promocji i Współpracy.

Profesor Andrzej Łapko miał bardzo szerokie zainteresowania naukowe w zakresie badań doświadczalnych, analiz teoretycznych i projektowania konstrukcji z betonu. W jego dorobku naukowym znajduje się około 250 artykułów i referatów, 6 książek naukowych i podręczników akademickich, 7 patentów, 3 zastrzeżenia patentowe oraz około 20 prac wdrożonych do praktyki budowlanej. Był on też m.in. członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Przewodniczącym Komitetu Nauki PZITB, Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo, aktywnym członkiem Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członkiem kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W ostatnich latach swojej działalności stworzył laboratorium do prowadzenia badań materiałów i konstrukcji o europejskim znaczeniu. Obecnie jego działalność naukową kontynuują wychowankowie, a Laboratorium Katedry Konstrukcji Budowlanych nosi jego imię.

Profesor Andrzej Łapko był cenionym i szanowanym nauczycielem akademickim, a jego wychowankowie piastują znaczące funkcje w strukturach uczelni, instytucjach samorządowych i dużych przedsiębiorstwach. Jednocześnie był społecznikiem, współzałożycielem Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego z siedzibą w Białymstoku, w którym w latach 2003–2014 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego. W 2007 r. był współzałożycielem Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, a w 2008 r. Przedszkola nr 1 im. św. Mł. Gabriela w Bielsku Podlaskim. Był także jednym z fundatorów Fundacji „Oikonomos” z siedzibą w Białymstoku oraz członkiem Konwentu Akademii Supraskiej. W 2005 r. w Parlamencie Europejskim współuczestniczył w zebraniu założycielskim, łączącym organizacje i stowarzyszenia mniejszości narodowych i wyznaniowych Europy Wschodniej, został tam wybrany do Zarządu.

We wspomnieniach współpracowników i podopiecznych profesor Andrzej Łapko jest przedstawiany jako człowiek pełen dobroci i otwartości, potrafiący jednoczyć ludzi, a jednocześnie świetny organizator i naukowiec. Zmarł 25 sierpnia 2015 r. (mt)