Białystok. Prezydent spotkał się z przedstawicielami najlepszych szkół ponadpodstawowych

Luty 10, 2022

źródło: UM/fot. Dawid Gromadzki źródło: UM/fot. Dawid Gromadzki

Prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał się z dyrektorami i uczniami siedmiu najlepszych szkół średnich prowadzonych przez miasto. Są to placówki, które znalazły się w rankingu miesięcznika i Fundacji Edukacji „Perspektywy”.

Spotkanie było okazją do rozmowy o sukcesach i osiągnięciach miejskich placówek.

– To powód do dumy, oczywiście i powód do gratulacji. Jak zwykle sukces ma wielu ojców. Myślę, że z jednej strony to dobre warunki do nauki, które stwarza miasto. Dalej te zasługi trzeba podzielić pomiędzy nauczycieli, radę pedagogiczną, a także uczniów. Dlatego, że nawet najlepszy artysta nie wyrzeźbi, jak nie ma dobrego materiału – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski.

Podobnie jak przed rokiem najlepszym liceum w Podlaskiem zostało II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, które w kraju uplasowało się na trzynastej pozycji.

– Ta codzienna praca, którą wkładamy w nauczanie naszych uczniów przynosi niesamowite rezultaty. Nasza szkoła to mądrzy, chętni do nauki uczniowie, kreatywni, którzy wiedzą po co przyszli do szkoły. Chcą się uczyć, dobrze zdać maturę i dostać się na wymarzone studia, ale startuja też w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – mówi dyrektor placówki Dariusz Bossowski.

Wysoką lokatę zajęło również I LO w Białymstoku, które w województwie jest drugie, a w kraju trzydzieste piąte.

– Cały czas przed nami wyzwania, mamy o czym marzyć, do czego dążyć. Pierwsze liceum to najstarsza szkoła ponadpodstawowa w mieście, z bogatymi tradycjami i znana z tego, że uczą się w niej wspaniali ludzie, mądrzy, ambitni i bardzo pracowici, tak było zawsze i to się nie zmieniło – podkreślała dyrektor szkoły Ewa Mituła.

W kategorii szkół technicznych pozycję lidera utrzymało Technikum Elektryczne w Białymstoku.

– Zespół Szkół Elektrycznych na rynku edukacyjnym funkcjonuje od 1948 roku. Mamy 74-letnią praktykę, doświadczenie w kształceniu zawodowym w branży elektryczno-elektronicznej. Dodatkowo rozwinęliśmy też inne branże; informatyczną, teleinformatyczną i poligraficzną. W rezultacie kształcimy w ośmiu zawodach i robimy to wzorowo – mówiła dyrektor placówki Anna Niczyporuk.

Na kolejnych miejscach w ogólnopolskim rankingu uplasowały się III Liceum Ogólnokształcące, VI LO, IV LO i Technikum Handlowo-Ekonomiczne. (ea)