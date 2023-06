Białystok. Premiera fotoksiążki „Rdza” Barta Warzechy

12 czerwca, 2023

Galeria im Sleńdzińskich, premiera fotoksiążki Rdza Bartka Warzechy, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria im Sleńdzińskich, premiera fotoksiążki Rdza Bartka Warzechy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Bartek Warzecha, białostocki fotograf, wydał drugą autorską fotoksiążkę. To „Rdza”, która swoją premierę miała w sobotę, 10 czerwca w siedzibie Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Wiktorii 5 w Białymstoku.

Bratek Warzecha, studiował na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie, ale ze środowiskiem teatralnym związał się poprzez fotografię spektakli teatralnych czy portretów aktorów. Ale w oku jego obiektywu pojawiają się nie tylko wyimaginowane przestrzenie. Przez dekadę jeździł na Kretę po sezonie i przy okazji robił zdjęcia. Białostoczanie mogli je zobaczyć w maju 2022 roku w Galerii Fotografii Galerii im. Sleńdzińskich.

10 czerwca miała premierę fotoksiążka „Rdza” edytorskie cacko będące pokłosiem wypraw, ze wstępem innego białostockiego fotografa Grzegorza Dąbrowskiego i z esejem Dionisiosa Sturisa, który podkreśla, że „Takiej Krety nikt nam dotąd nie pokazał… Zamiast hałaśliwej i radosnej krzątaniny masowego turysty – cisza i powolny rozpad… Nie ma komu uprzątnąć przejrzałych gorzkich pomarańczy, które zachwycały ledwie kilka tygodni wcześniej, a teraz rozgniecione gniją pod przydrożnymi drzewami…”. Spotkanie autorskie poprowadził jeszcze jeden uznany białostocki fotograf dr Rafał Siderski.

„Rdza” Bartka Warzechy to poruszający, subiektywny dokument o przemijaniu. O greckiej wyspie – Krecie. O tym, jak złudne są nasze wyobrażenia o idyllicznej krainie” pisze we wstępie Grzegorz Dąbrowski. Fotoksiążkę „Rdza” Bartka Warzechy wydała Galeria im. Sleńdzińśkich w Białymstoku i tam najłatwiej ją kupić. A w samej galerii przy ul. Wiktorii 5 do 9 lipca można oglądać urokliwą wystawę Eugeniusza Helberta „I zostaną tylko cienie…” będącą zapisem przemijania polskiego wybrzeża rybackiego. (jd)

Relacja Jerzego Doroszkiewicza: