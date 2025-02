Białystok pożegnał Jacka Kaczyńskiego – wybitnego muzyka i przyjaciela

19 lutego, 2025

fot. Anatol Borowik fot. Anatol Borowik

Rodzina, przyjaciele oraz fani bluesa pożegnali Jacka Kaczyńskiego – muzyka, kompozytora, gitarzystę i lidera zespołu Cynamonowa Kaczka, a także basistę legendarnej grupy Kasa Chorych. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy – ludzie, którzy podziwiali jego talent, dobroć i zaangażowanie w życie artystyczne Białegostoku.

Pożegnanie artysty

Msza święta pogrzebowa odbyła się w kościele św. Wojciecha, który wypełnił się po brzegi. Wzruszeni uczestnicy wspominali Jacka jako człowieka serdecznego, zawsze gotowego do pomocy i wsparcia, zwłaszcza dla młodych muzyków stawiających pierwsze kroki w branży.

Po uroczystościach kościelnych kondukt żałobny przeniósł się na Cmentarz Farny, gdzie wśród morza kwiatów i łez wzruszenia rozbrzmiały dźwięki bluesa – muzyki, której Jacek poświęcił swoje życie. Z głośników popłynęły utwory Kasy Chorych oraz Cynamonowej Kaczki, przypominając zebranym o niepowtarzalnym dorobku artysty.

Muzyczna legenda Białegostoku

Jacek Kaczyński był filarem białostockiej sceny muzycznej. Grał w wielu zespołach, takich jak Kasa Chorych, Devil Blues, New Jazz Trio, Cynamonowa Kaczka oraz J.J.J. Blues. Jego pasja i zaangażowanie przyczyniły się do reaktywacji Kasy Chorych po śmierci Ryszarda „Skiby” Skibińskiego, co pozwoliło bluesowej tradycji trwale zapisać się w historii polskiej muzyki.

Dla wielu znajomych i współpracowników był nie tylko wybitnym artystą, ale także ciepłym, uczynnym człowiekiem. „Zawsze gotowy do pomocy i cennych rad, szczególnie dla młodych muzyków” – wspominają go ci, którzy mieli okazję z nim współpracować.

Wspomnienie na zawsze

Odejście Jacka Kaczyńskiego to ogromna strata dla białostockiej sceny muzycznej. Jego dorobek i duch bluesa na zawsze pozostaną w pamięci tych, którzy mieli szczęście go znać i współpracować z nim.

(pc)