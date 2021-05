Białystok powinien ubiegać się o więcej pieniędzy z KPO – uważają miejscy radni PiS

Maj 11, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Białostoccy radni PiS apelują do prezydenta Białegostoku, aby złożył dodatkowe wnioski na realizację inwestycji miejskich z Krajowego Planu Odbudowy. Ich zdaniem magistrat zgłosił za mało projektów, bo dwa na łączną kwotę 8,5 mln złotych.

– To wychodzi zaledwie 28 złotych na mieszkańca i to jest kwota w porównaniu z województwem podlaskim 150 razy mniejsza, bo województwo złożyło projekty na łączną kwotę blisko 5 mld złotych do KPO. Nie możemy się z tym zgodzić, dlatego stanowczo apelujemy do prezydenta Białegostoku, żeby złożył kolejne wnioski do Krajowego Planu Odbudowy, żebyśmy jako białostoczanie mieli jak największe wsparcie z tego instrumentu finansowego – mówi radny Henryk Dębowski.

Radna Katarzyna Ancipiuk poinformowała, że wnioski do Krajowego Planu Odbudowy można jeszcze zgłaszać w trybie konkursowym. Dlatego proponuje, aby miasto ubiegało się o dofinansowanie chociażby służby zdrowia.

– Proponujemy, aby pozyskać pieniądze na rozbudowę ścieżek rowerowych, dopasowanie szkół do realizacji działań edukacyjnych, na poprawę dostępności i jakości służby zdrowia, na wyposażenie placówek medycznych w nowoczesną aparaturę – dodaje Katarzyna Ancipiuk.

Krajowy Plan Odbudowy to unijny fundusz, który ma pomóc krajom europejskim walczyć ze skutkami pandemii COVID-19. Polska ma otrzymać około 58 mld euro. Plan określa również na jakie cele mogą być przeznaczone pieniądze. (ea)