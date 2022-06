Białystok. Potańcówka z Kapelą Batareja przy Dworze Herbstów

Czerwiec 10, 2022

To okazja do tańców na świeżym powietrzu. W sobotę (11.06) o 19:00 w niezwykłym miejscu – na podwórku dworu Herbstów, przy ulicy Nowowarszawskiej 32 na Skorupach – odbędzie się plenerowa potańcówka z Kapelą Batareja. Dokładnie przed gankiem, gdzie kiedyś siadywali dawni właściciele.

Drewniany XIX-wieczny dwór (dzisiaj miejski pustostan), choć niepozorny architektonicznie, niesie w sobie kawał historii miasta, związanej z dziejami przemysłu włókienniczego. To jedna z najstarszych zachowanych w Białymstoku drewnianych rezydencji fabrykanckich. Herbstowie zapisali się w pamięci mieszkańców Skorup jako bardzo postępowa, jak na tamte czasy – rodzina. Udostępniali chętnym swoją bibliotekę, utrzymywali strażą pożarną, prowadzili działalność filantropijną.

Dwór Herbstów znalazł się na liście budynków do ocalenia objętych projektem „Na ratunek starym domom”. Realizuje go koalicja 9 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Z jej inicjatywy remont dworu Herbstów został głoszony do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. W najbliższą sobotę chce pokazać, że miejsce to ma miastotwórczy potencjał. Zaaranżuje je tak, by znowu zatętniło życiem i radością.

– Aby poczuć się bardziej piknikowo i swojsko chcemy zorganizować wspólny stolik, na który każdy może przynieść to co lubi, najlepiej coś prostego i domowego – zachęca Mateusz Tymura z Kapeli Batareja. – Jeśli chcieliby Państwo upiększyć tę wspólną przestrzeń, to serdecznie zapraszamy ze kocykami, wstążkami, kwiatami, obrazkami i różnymi bibelotami. Nasze sąsiedzkie dekorowanie przestrzeni zaczynamy o 18:00.

Kapela Batareja, związana z Fundacją Teatr Latarnia gra wielokulturowy wiejski i miejski folklor. Zespół odtwarza muzykę tradycyjną z różnych stron Polski, najczęściej sięga jednak po repertuar z Podlasia i wschodniego pogranicza RP. Kapela wystąpi w składzie: Mateusz Tymura – akordeon, śpiew, Zbyszek Rusiłowicz – cymbały huculskie, Magdalena Dąbrowska – skrzypce, Julita Charytoniuk – baraban, bębenek obręczowy, śpiew. Kapeli towarzyszyć będzie Ewa Karasińska, która poprowadzi tańce i zabawy tradycyjne.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. (mt)