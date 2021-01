Białystok. Pora na drogi osiedlowe, chodniki i wywożenie śniegu

Styczeń 27, 2021

Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

– Na białostockich drogach głównych sytuacja jest już lepsza, ale wymagająca. Ciągle musimy pracować nad tym, aby sprostać wyzwaniom stawianym nam przez trudne warunki pogodowe – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski, który we wtorek (26.01) zwołał trzecie posiedzenie sztabu kryzysowego. Służby przekazały prezydentowi meldunki o sytuacji w mieście.

Według rzeczniczki prezydenta, Urszuli Boublej, sytuacja na drogach głównych w Białymstoku jest opanowana. Teraz pora na drogi osiedlowe, chodniki oraz dopilnowanie odśnieżenia dachów i usuwania nawisów śnieżnych.

Firmy odśnieżające miasto zostały zobligowane do tego, by wzmocnić odśnieżanie dróg i chodników, zadbać o zatoki autobusowe, zwrócić uwagę na to, by nie zasypywać zjazdów, wjazdów na posesje, zwiększyć ilość piasku w rejonie skrzyżowań oraz oczyszczać prawo i lewoskręty z zalegającego, wcześniej odgarniętego śniegu.

Od środy służby będą wywozić śnieg z miasta. Magistrat podkreśla, że jeśli ktoś chciałby pozbyć się śniegu ze swojego terenu, także może skorzystać z lokalizacji, które są do tego przeznaczone. (mat. pras. mt/mc)