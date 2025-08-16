Białystok ponownie triathlonową stolicą Polski. Kierowcy – uwaga na utrudnienia w ruchu

W niedzielę (17.08) w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy odbędzie się kolejna edycja zawodów Elemental Tri Series Białystok. To jedno z najważniejszych wydarzeń triathlonowych w kraju, które przyciąga zawodników z całej Polski – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
W programie m.in. Mistrzostwa Polski na dystansie standardowym, czyli pływanie na dystansie 1,5 km, jazda na rowerze na dystansie 40 km i bieg na dystansie 10 km. Ponadto będzie również rywalizacja w ramach Pucharu Polski i Turnieju Nadziei Olimpijskich dla młodzieży oraz zawody w formule Aquabike. Na trasach zobaczymy topowych polskich triathlonistów – w tym Macieja Bruździaka, tegorocznego brązowego medalistę mistrzostw świata w triathlonie pod dachem w Londynie.
W Białymstoku odbędą się także Mistrzostwa Polski w Paratriathlonie i sztafety integracyjne z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie również rywalizacji najmłodszych w ramach Elemental Kids, a dzieci wystartują w aquathlonie i krótkich biegach. Wydarzeniu towarzyszy też akcja charytatywna. Białostocka zawodniczka Aleksandra Kieda wystartuje w zawodach razem z 12-letnią kuzynką Gabrysią, która zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym i padaczką. Celem startu jest zebranie środków na specjalistyczny wózek, łóżko i codzienną rehabilitację dziewczynki. (red.)
W związku z tą imprezą sportową planowane jest zamknięcie ruchu drogowego na czas biegów i przejazdów rowerzystów na następujących ulicach:
- w godzinach 06:00 – 19:00:
- Plażowej wraz z parkingami (całkowite zamknięcie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poziomą do skrzyżowania z ulicą Księdza Stanisława Suchowolca);
- w godzinach 06:30 – 18:00:
- Jacka Kuronia (zamknięcie lewej jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Księdza Stanisława Suchowolca do ulicy Adama Mickiewicza; na jezdni prawej ruch odbywał się będzie dwukierunkowo);
- Adama Mickiewicza (zamknięcie lewej jezdni na odcinku od ulicy Jacka Kuronia do ulicy Franciszka Karpińskiego; na jezdni prawej ruch odbywał się będzie dwukierunkowo);
- Franciszka Karpińskiego wraz z parkingami (całkowite zamknięcie całej ulicy);
- Andrzeja Kalicińskiego (całkowite zamknięcie całej ulicy);
- Świętego Proroka Eliasza wraz z parkingami (całkowite zamknięcie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Franciszka Karpińskiego i ulicą Dojlidy Górne do skrzyżowania z ulicą Jacka Kuronia);
- Dywizjonu 303 (zamknięte jezdnie od Ronda kapitana Kazimierza Wünschego do skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza).
- w godzinach 06:00 – 19:00:
- skrzyżowanie ulic: Plażowej – Księdza Stanisława Suchowolca (droga krajowa S19) – Jacka Kuronia – w zależności od natężenia ruchu pojazdy będą kierowane przez funkcjonariuszy KMP ulicą Księdza Stanisława Suchowolca na wprost lub na objazd ulicą Jacka Kuronia.