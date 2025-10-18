Home Wiadomości Białystok ponownie stolicą paraboksu! Gala Wheel Warriors już 23 października. Posłuchaj rozmowy!

Wiadomości

18 października, 2025

Białystok ponownie stolicą paraboksu! Gala Wheel Warriors już 23 października. Posłuchaj rozmowy!

źródło: Wheel Warriors
Hala Sportowa Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Świerkowa 20A) stanie się areną podwójnej walki – z przeciwnikiem i własnymi słabościami. To właśnie tu odbędzie się Wheel Warriors – Gala Paraboksu, zorganizowana przez Stowarzyszenie Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych (BKKN). Białystok po raz kolejny udowodni, że jest stolicą polskiego paraboksu – dyscypliny, która przełamuje bariery i pokazuje, że sport nie zna ograniczeń.

 

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Wojciechem Grabowskim i Krzysztofem Kiziewiczem – organizatorami gali:

 

Paraboks – walka, pasja i siła bez barier

Paraboks, czyli boks osób poruszających się na wózkach, to młoda i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu. Zawodnicy walczą na specjalnych platformach, są przypięci, a pojedynki odbywają się w półdystansie – bez możliwości odejścia czy uniknięcia kontaktu. To sprawia, że każda runda jest niezwykle intensywna i pełna emocji.

Walka w paraboksie odbywa się w zwarciu, na unieruchomionych platformach. To cztery rundy po półtorej minuty. Zdarzają się nokauty, choć jest o to trudniej niż w klasycznym boksie – wyjaśnia Wojciech Grabowski, prezes BKKN i pomysłodawca gali.

Jak dodaje Grabowski, paraboks to nie tylko rywalizacja, ale również forma rehabilitacji fizycznej i społecznej. – Trenując, wychodzimy z domu, spotykamy się z ludźmi, uczymy się współpracy i pokonywania barier. To sport, który daje siłę – nie tylko ciału, ale też duchowi – podkreśla.

Wheel Warriors 2025 – emocje, muzyka i inspiracja

Na ringu zobaczymy parabokserów z Polski i z zagranicy, a organizatorzy zapowiadają co najmniej siedem widowiskowych walk. Zawody będą sędziowane przez przedstawicieli Polskiego Związku Paraboksu, co gwarantuje wysoki poziom sportowy.

Galę poprowadzi Grzegorz Pilat, a transmisję na żywo skomentuje Janusz Pindera – znany ekspert bokserski. Wśród gości specjalnych znajdą się m.in. Mateusz „Don Diego” Kubiszyn, ambasador paraboksu w Polsce, a także sportowcy Kamil Szeremeta i Robert Krasoń.

Wyjątkową atrakcją będzie koncert białostockiego rapera Lukasyno, który wystąpi wspólnie z Szymonem – beatboxerem poruszającym się na wózku. Ich występ ma symbolicznie połączyć świat muzyki, sztuki i sportu, niosąc przesłanie o sile i jedności.

To widowisko, które łączy sport, emocje i przekaz społeczny. Chcemy pokazać, że ograniczenia istnieją tylko w głowie – mówi Krzysztof Kiziewicz, reżyser gali i laureat nagrody Fryderyk.

Profesjonalna oprawa i przesłanie społeczne

Za stronę wizualną wydarzenia odpowiada właśnie Krzysztof Kiziewicz, znany m.in. z produkcji filmowych o silnym przesłaniu społecznym. Gala zostanie przygotowana z pełnym rozmachem – z profesjonalnym oświetleniem, nagłośnieniem i reżyserią na najwyższym poziomie.

To wyzwanie artystyczne i logistyczne. Dbamy o każdy detal – od dostępności hali po komfort zawodników. Chcemy, żeby gala Wheel Warriors była nie tylko wydarzeniem sportowym, ale też symbolem integracji i siły społecznej – podkreśla Kiziewicz.

Białystok – stolica paraboksu i inspiracji

Gala Wheel Warriors to nie tylko zawody, ale również misja promowania aktywności osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim inicjatywom Białystok staje się miejscem, gdzie sport, pasja i równość idą w parze.

To coś więcej niż sportowe widowisko. Chcemy pokazać, że sport jest dla każdego, niezależnie od ograniczeń. Parabokserzy to wojownicy, którzy inspirują innych do działania – mówi Wojciech Grabowski.

Wstęp na gale jest bezpłatny, a organizatorzy spodziewają się około 200 widzów na trybunach. Dzięki transmisji online gala dotrze do tysięcy osób w Polsce i na świecie.

Wheel Warriors – Gala Paraboksu

📍 Miejsce: Hala Sportowa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20A
📅 Data: 23 października 2025
🕕 Godzina: 18:00
🎫 Wstęp: bezpłatny

(pc)

