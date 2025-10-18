Białystok ponownie stolicą paraboksu! Gala Wheel Warriors już 23 października. Posłuchaj rozmowy!

18 października, 2025

Hala Sportowa Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Świerkowa 20A) stanie się areną podwójnej walki – z przeciwnikiem i własnymi słabościami. To właśnie tu odbędzie się Wheel Warriors – Gala Paraboksu, zorganizowana przez Stowarzyszenie Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych (BKKN). Białystok po raz kolejny udowodni, że jest stolicą polskiego paraboksu – dyscypliny, która przełamuje bariery i pokazuje, że sport nie zna ograniczeń.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Wojciechem Grabowskim i Krzysztofem Kiziewiczem – organizatorami gali:

Paraboks – walka, pasja i siła bez barier

Paraboks, czyli boks osób poruszających się na wózkach, to młoda i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu. Zawodnicy walczą na specjalnych platformach, są przypięci, a pojedynki odbywają się w półdystansie – bez możliwości odejścia czy uniknięcia kontaktu. To sprawia, że każda runda jest niezwykle intensywna i pełna emocji.

– Walka w paraboksie odbywa się w zwarciu, na unieruchomionych platformach. To cztery rundy po półtorej minuty. Zdarzają się nokauty, choć jest o to trudniej niż w klasycznym boksie – wyjaśnia Wojciech Grabowski, prezes BKKN i pomysłodawca gali.

Jak dodaje Grabowski, paraboks to nie tylko rywalizacja, ale również forma rehabilitacji fizycznej i społecznej. – Trenując, wychodzimy z domu, spotykamy się z ludźmi, uczymy się współpracy i pokonywania barier. To sport, który daje siłę – nie tylko ciału, ale też duchowi – podkreśla.

Wheel Warriors 2025 – emocje, muzyka i inspiracja

Na ringu zobaczymy parabokserów z Polski i z zagranicy, a organizatorzy zapowiadają co najmniej siedem widowiskowych walk. Zawody będą sędziowane przez przedstawicieli Polskiego Związku Paraboksu, co gwarantuje wysoki poziom sportowy.

Galę poprowadzi Grzegorz Pilat, a transmisję na żywo skomentuje Janusz Pindera – znany ekspert bokserski. Wśród gości specjalnych znajdą się m.in. Mateusz „Don Diego” Kubiszyn, ambasador paraboksu w Polsce, a także sportowcy Kamil Szeremeta i Robert Krasoń.

Wyjątkową atrakcją będzie koncert białostockiego rapera Lukasyno, który wystąpi wspólnie z Szymonem – beatboxerem poruszającym się na wózku. Ich występ ma symbolicznie połączyć świat muzyki, sztuki i sportu, niosąc przesłanie o sile i jedności.

– To widowisko, które łączy sport, emocje i przekaz społeczny. Chcemy pokazać, że ograniczenia istnieją tylko w głowie – mówi Krzysztof Kiziewicz, reżyser gali i laureat nagrody Fryderyk.

Profesjonalna oprawa i przesłanie społeczne

Za stronę wizualną wydarzenia odpowiada właśnie Krzysztof Kiziewicz, znany m.in. z produkcji filmowych o silnym przesłaniu społecznym. Gala zostanie przygotowana z pełnym rozmachem – z profesjonalnym oświetleniem, nagłośnieniem i reżyserią na najwyższym poziomie.

– To wyzwanie artystyczne i logistyczne. Dbamy o każdy detal – od dostępności hali po komfort zawodników. Chcemy, żeby gala Wheel Warriors była nie tylko wydarzeniem sportowym, ale też symbolem integracji i siły społecznej – podkreśla Kiziewicz.

Białystok – stolica paraboksu i inspiracji

Gala Wheel Warriors to nie tylko zawody, ale również misja promowania aktywności osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim inicjatywom Białystok staje się miejscem, gdzie sport, pasja i równość idą w parze.

– To coś więcej niż sportowe widowisko. Chcemy pokazać, że sport jest dla każdego, niezależnie od ograniczeń. Parabokserzy to wojownicy, którzy inspirują innych do działania – mówi Wojciech Grabowski.

Wstęp na gale jest bezpłatny, a organizatorzy spodziewają się około 200 widzów na trybunach. Dzięki transmisji online gala dotrze do tysięcy osób w Polsce i na świecie.

Wheel Warriors – Gala Paraboksu

📍 Miejsce: Hala Sportowa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20A

📅 Data: 23 października 2025

🕕 Godzina: 18:00

🎫 Wstęp: bezpłatny

