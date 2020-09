Białystok. Policyjny pilotaż siedmiolatków do szpitala

Wrzesień 2, 2020

Policjanci z białostockiej „patrolówki” pomogli rodzicom z dwójką siedmiolatków. Z relacji matki wynikało, że dzieci napiły się nabłyszczacza do zmywarek.

We wtorek (01.09), tuż po godzinie 16.00, policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego białostockiej komendy na ul. Jana Pawła II zauważyli lexusa, który jechał z nadmierną prędkością. Dodatkowo kierowca gwałtownie zmieniał pasy. Mundurowi postanowili sprawdzić, co jest powodem takiego zachowania. Szybko okazało się, że kobieta wraz z mężczyzną wiozą swoje siedmioletnie dzieci, które podczas wspólnej zabawy napiły się nabłyszczacza do zmywarki.

Kobieta dodała, że kontaktowała się już z personelem medycznym, który polecił jej jak najszybciej udać się do szpitala. Funkcjonariusze eskortowali rodzinę przez miasto pod same drzwi UDSK. Tam czekał już personel medyczny. (mt/mc)