29 września, 2025

Białystok: Policyjna akcja „Decybele w Normie”. Skontrolowano 85 kierowców, 20 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Radiowóz policyjny źródło: KWP Białystok
Policjanci z białostockiej drogówki przeprowadzili w centrum miasta akcję pod nazwą „Decybele w Normie”. Jej głównym celem było ograniczenie niebezpiecznej, szybkiej i przede wszystkim głośnej jazdy. W trakcie weekendowych działań funkcjonariusze skontrolowali 85 pojazdów, z których 40 poruszało się z nadmierną prędkością.

 

Przekroczone normy hałasu i złe stany techniczne

Mundurowi zatrzymali 20 dowodów rejestracyjnych, w tym aż 13 przypadków dotyczyło przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. To częsty problem w centrum Białegostoku, gdzie mieszkańcy skarżą się na głośne motocykle i samochody z przerobionym układem wydechowym.

Pościg za nieodpowiedzialnym motocyklistą

Podczas działań doszło także do niebezpiecznego incydentu. 18-letni motocyklista poruszający się ulicą Ciołkowskiego bez włączonych świateł zignorował sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać przed policją.

W trakcie pościgu młody kierowca popełniał kolejne wykroczenia: nie stosował się do sygnalizacji świetlnej, nie posiadał tablicy rejestracyjnej, nie ustąpił pierwszeństwa oraz stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Ostatecznie mężczyzna przewrócił się na drodze szutrowej i został zatrzymany. Okazało się, że:

  • nie miał uprawnień do kierowania motocyklem,

  • pojazd nie był zarejestrowany ani ubezpieczony,

  • mimo posiadania prawa jazdy kategorii B, stracił je za lekkomyślną jazdę i ucieczkę.

Motocykl trafił na policyjny parking, a dalszym losem 18-latka zajmie się sąd. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat więzienia.

 

ZOBACZ FILM Z ZATRZYMANIA MOTOCYKLISTY: 

 

(pc)

