Białystok. Policjanci zatrzymali czterech nastolatków podejrzanych o rozboje

Sierpień 16, 2022

źródło: KWP Białystok

Sąd rodzinny zajmie się sprawą nastolatków, którzy atakowali swoich rówieśników. Do zdarzeń doszło w ubiegłym tygodniu na dwóch białostockich osiedlach.

Czterech chłopców w wieku 14- i 15 lat napadało na nastolatków i okradało ich.

– Na początku ubiegłego tygodnia, na jednym z białostockich osiedli do idącego nastolatka podeszła czteroosobowa grupa nieletnich. Nastolatkowe zaatakowali chłopca, kopali go w głowę, plecy i brzuch. Po pobiciu, zabrali chłopcu 40 złotych i uciekli. W kilku następnych dniach dochodziło do podobnych zdarzeń. Dwa dni później wieczorem na tym samym osiedlu grupa nastolatków zaatakowała dwóch chłopców, jednemu z nich zabrali z portfela 110 złotych – informują policjanci.

W sumie nieletni będą odpowiadać za 10 czynów karalnych dotyczących popełnienia i usiłowania rozboju. (mt)