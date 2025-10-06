Białystok: Policjanci zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i ujawnili sprzedaż wśród małoletnich!

6 października, 2025

źródło: KWP Białystok

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością narkotykową wspólnie z policjantami z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przeprowadzili skuteczne działania wymierzone w lokalny rynek narkotykowy. W efekcie akcji zabezpieczono znaczne ilości narkotyków, a do sprawy zatrzymano cztery osoby, w tym jednego pełnoletniego i trzech nieletnich.

Narkotyki ukryte w mieszkaniu – amfetamina, marihuana i tabletki

Podczas przeszukania jednego z mieszkań na terenie Białegostoku policjanci ujawnili znaczne ilości substancji zabronionych. Po wstępnych badaniach testerami ustalono, że były to:

około 20 gramów amfetaminy , ukrytej w zamrażarce,

ponad 15 gramów marihuany ,

241 tabletek o nieznanym składzie, znalezionych w szufladzie kuchennej.

Zabezpieczone narkotyki trafiły do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną szczegółowo przebadane.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu

W mieszkaniu w chwili interwencji przebywały cztery osoby – 18-latek i trzej 17-latkowie. Cała czwórka została zatrzymana i przewieziona do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, że to pełnoletni mieszkaniec Białegostoku odpowiadał za posiadanie i rozprowadzanie zabezpieczonych narkotyków.

Sprzedaż narkotyków wśród małoletnich

Na podstawie zgromadzonych dowodów funkcjonariusze ustalili, że 18-latek nie tylko posiadał środki odurzające, ale również prowadził ich nielegalną sprzedaż wśród małoletnich na terenie miasta.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, za wprowadzanie do obrotu narkotyków i handel nimi wśród nieletnich grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

(pc)