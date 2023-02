Białystok. Policjanci przenieśli się do nowoczesnych komisariatów

21 lutego, 2023

Nowy komisariat policji przy Ogrodowej/źródło Podlaska Policja Nowy komisariat policji przy Ogrodowej/źródło Podlaska Policja

Białostoccy policjanci pracują już w nowych i nowoczesnych komisariatach, przy Ogrodowej i Sławińskiego.

Do komisariatu przy ul. Sławińskiego przenieśli się policjanci i pracownicy białostockiej „czwórki”, z ulicy Słowackiego. Przed budynkiem znajdą się ogólnodostępne 42 miejsca parkingowe, w tym 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych i jedno przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych.

Natomiast kilka dni temu do nowoczesnej siedziby przy Ogrodowej przeniósł się II Komisariat Policji z ul. Waryńskiego. – Nowy budynek przy ul. Ogrodowej zaprojektowany został tak, by mogło tam pracować 90 osób. Są też garaże dla samochodów policji, miejsca parkingowe w strefie zamkniętej, jak też miejsca parkingowe dla interesantów – mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.

Oba budynki są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, a parkingi są wyposażone w ładowarki dla samochodów elektrycznych. Obie siedziby policji powstały w miejscach, gdzie do tej pory były magazyny i garaże. Koszt budowy tych dwóch nowoczesnych budynków to blisko 40 milionów złotych. (at)