Białystok. Policja zlikwidowała „dziuplę samochodową”

Wrzesień 30, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Na terenie powiatu białostockiego zlikwidowano „dziuplę samochodową”. Policja zatrzymała 2 osoby podejrzane o paserstwo i 3 osoby podejrzane o kradzieże z włamaniem do samochodów. Udało się też odzyskać jeden ze skradzionych samochodów.

Do zatrzymań doszło na terenie powiatu białostockiego i wołomińskiego. Jak ustalili mundurowi, w budynku gospodarczym na terenie powiatu białostockiego znajdowała się „dziupla samochodowa”, w której były części pochodzące ze skradzionej hondy. Do tej kradzieży doszło na początku sierpnia, na jednym z białostockich osiedli. Na tyłach posesji mundurowi znaleźli również nissana, który kilka godzin wcześniej został skradziony w Białymstoku. Jeszcze tego samego dnia, do sprawy mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 60 lat, podejrzanych o paserstwo.

Łączna kwota strat oszacowana przez właścicieli to ponad 140 tys. złotych. (mt/mc)