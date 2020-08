Białystok. Policja zatrzymała ostatniego z podejrzanych o rozbój

Sierpień 28, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostoccy kryminalni zatrzymali ostatniego z podejrzanych o rozbój na 42-latku.

Napastnicy zaatakowali pokrzywdzonego w jego mieszkaniu na osiedlu Piaski. 19-latek usłyszał już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Do napaści doszło na początku roku, trzech mężczyzn zaatakowało 42-latka, bili go oraz zranili nożem, następnie zabrali mu telefon i kartę bankomatową. Łączna kwota strat oszacowana przez właściciela to ponad 1700 złotych.

Dwóch napastników, policja zatrzymała niewiele po zdarzeniu, trzeci ukrywał się przez 8 miesięcy. Ostatecznie funkcjonariuszom udało się go zatrzymać na Dziesięcinach. (ea/mc)