Białystok. Policja zatrzymała drugiego włamywacza do mieszkania na os. Bema

Wrzesień 13, 2021

źródło: KMP Białystok źródło: KMP Białystok

Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o włamanie się do jednego mieszkań na białostockim osiedlu Bema. To kolejny zatrzymany w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia tego roku. Wtedy to złodzieje pod nieobecność właścicieli włamali się do mieszkania, skąd ze szkatułki zabrali pieniądze w polskiej i obcej walucie. Wartość strat oszacowano na ponad 20 tys. złotych.

W ustaleniu sprawcy kradzieży pomogły kryminalnym nagrania z monitoringu. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Świdnika.

Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

W połowie czerwca, do tej sprawy został zatrzymany 71-letni mieszkaniec Lublina, który również usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. (mt)