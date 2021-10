Białystok. Policja, Inspektorat Transportu, WORD oraz Nadzieja będą wspólnie resocjalizować więźniów

Październik 13, 2021

Średnio, co trzeci osadzony przebywający w Zakładzie Karnym w Białymstoku, jest sprawcą wypadku drogowego. Dlatego Służba Więzienna zacieśniła współpracę pomiędzy Komendą Miejską Policji w Białymstoku, Inspektoratem Ruchu Drogowego, WORD – em oraz grupą ratowniczą Nadzieja.

W tym celu podpisano porozumienie, w ramach, którego będzie realizowany program resocjalizacyjny pod hasłem: „Bez promili na drodze”.

Projekt zakłada uświadomienie skazanych na temat wagi problemu zagrożeń w ruchu drogowym. Każda instytucja będzie prowadziła swój blok tematyczny.

– Statystyka pokazuje to, co jednocześnie jest zaskakujące, że spada ilość wypadków na drogach, natomiast zwiększa się liczba ofiar śmiertelnych. W Zakładzie Karnym w Białymstoku 31% osadzonych odbywa karę, w związku z popełnieniem przestępstwa na drodze. Są to osoby, które spowodowały wypadek komunikacyjny pod wpływem alkoholu. Nie do wszystkich jednak zdarzeń doszło po zażyciu środków odurzających – mówi dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku Małgorzata Błażewicz.

Między innymi grupa ratownicza Nadzieja wśród osadzonych będzie przeprowadziła kurs z udzielania pierwszej pomocy, a Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego planuje zorganizować pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (ea)

