Białystok po ataku zimy. Na ulicach miasta pracowało prawie 100 pługopiasarek i ciągników

Grudzień 12, 2022

Zima na ulicach Białegostoku, fot. Katarzyna Cichoń Zima na ulicach Białegostoku, fot. Katarzyna Cichoń

Po intensywnych opadach śniegu poprawiła się sytuacja na drogach Białegostoku. Dziś ulice są już w większości czarne, a chodniki odśnieżone. Gorzej jest na ulicach osiedlowych, sytuacja wciąż jest trudna także na drogach w regionie.

W niedzielę (11.12), po obfitych opadach śniegu na ulice główne i osiedlowe wyjechało 70 pługopiasarek oraz 25 ciągników do odśnieżania chodników i stref płatnego parkowania – informuje Anna Kowalska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W Podlaskiem tego dnia doszło do blisko 50 kolizji. Na szczęście obyło się bez wypadków.

Dziś prace są kontynuowane na ulicach, lewoskrętach, prawoskrętach, przejściach dla pieszych, chodnikach, przystankach autobusowych. W nadchodzącej dobie będzie również wywożony śnieg ze strefy płatnego parkowania.

W ciągu ostatniej doby w Białymstoku spadło około 15 centymetrów śniegu. To był prawdziwy atak zimy, choć do tej astronomicznej pozostał jeszcze ponad tydzień. Tak dużych opadów śniegu w Podlaskiem tej jesieni jeszcze nie mieliśmy. To efekt niżu Brygida, który ściągnął na nasz kraj intensywne opady śniegu. (mt)