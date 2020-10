Białystok. Pieniądze zebrane podczas wrześniowego koncertu pomogą nieuleczalnie chorym

Październik 26, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Miasto przekazało 35 tysięcy złotych Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.

Kwotę tę udało się uzbierać ze sprzedaży biletów na wrześniowy koncert, który odbył się na Stadionie Miejskim w Białymstoku i był poświęcony służbom medycznym.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu do hospicjum stacjonarnego przy ulicy Jana Sobieskiego w Białymstoku.

– To jest pomoc naszych mieszkańców, bo to mieszkańcy idąc na koncert i kupując bilety wsparli jeden z celów medycznych. Myślę, że hospicjum pełni bardzo ważną rolę. Z jednej strony pomaga godnie odejść osobom nieuleczalnie już chorym, z drugiej pomaga rodzinom opiekować się ich bliskimi – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Prezes placówki Tadeusz Borowski – Beszta przyznaje, że pieniądze bardzo się przydadzą, bo w czasie epidemii ich brakuje.

– W czasie pandemii mamy bardzo duże niedobory, one sięgają około miliona złotych. To znaczy, to co otrzymujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest o milion mniej, w porównaniu do wydatków, które ponosimy od początku pandemii – dodawał Tadeusz Borowski – Beszta.

Za dotację zostaną kupione m.in. koncentratory tlenu, termometry, stetoskopy medyczne oraz kardiologiczne, ciśnieniomierze.

Sprzęt ma być kupiony jeszcze w tym roku. (ea/mc)