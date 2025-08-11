Home Wiadomości Białystok pełen muzyki – wielkie koncerty na zakończenie wakacji 2025 na Rynku Kościuszki

11 sierpnia, 2025

Białystok pełen muzyki – wielkie koncerty na zakończenie wakacji 2025 na Rynku Kościuszki

konferencja prasowa na pierwszym planie kobieta i mezczyzna fot. UM Białystok
Już 29 i 30 sierpnia 2025 roku mieszkańcy Białegostoku i turyści będą mogli wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu – dwudniowym festiwalu „Białystok pełen muzyki”, który odbędzie się w samym sercu miasta, na Rynku Kościuszki. W programie znajdą się koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, atrakcje dla całych rodzin oraz obchody 135-lecia Wodociągów Białostockich.

W piątek, 29 sierpnia 2025, od godziny 19:00 Rynek Kościuszki zamieni się w muzyczne centrum Podlasia. Na scenie wystąpi Zenon Martyniuk, znany z hitów takich jak „Oczy zielone” czy „Przez twe oczy zielone”, oraz Maryla Rodowicz, legenda polskiej muzyki rozrywkowej.

Tego dnia od godziny 12:00 do 17:00 działać będzie również Niebieskie Miasteczko Wodociągów Białostockich. Na mieszkańców czekać będą darmowe degustacje białostockiej kranówki, konkursy, atrakcje dla najmłodszych, dmuchańce oraz limitowana edycja bidonów promujących zdrowe nawyki picia wody z kranu.

W sobotę, 30 sierpnia 2025, koncerty rozpoczną się o godz. 18:00. Publiczność usłyszy m.in.  zespół Szeptucha, który łączy elementy muzyki elektronicznej z podlaskimi inspiracjami.

Wieczór uświetni występ legendy polskiego rocka – Jary Oddział Zamknięty z takimi przebojami jak „Andzia” czy „Ten Wasz Świat”. Gwiazdą finałowego koncertu będzie Roksana Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior i autorka hitu „Błękit”.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter rodzinny i jest całkowicie bezpłatne.

(pj)

 

 

