Białystok. Patrole wakacyjne będę kontrolować miejsca, gdzie przebywają dzieci i młodzież

23 czerwca, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Udane wakacje, to bezpieczne wakacje – przypomina Straż Miejska i zapowiada kontrole tych miejsc, gdzie dzieci i młodzież chętnie przebywają.

Jak co roku, w mieście pojawi się patrol wakacyjny złożony albo z 2 strażników miejskich, albo ze strażnika i policjanta. Funkcjonariusze będą kontrolować miejsca, gdzie dzieci i młodzież lubi spędzać czas, to: podwórka, boiska, parki, place zabaw, skwery, czy tereny przylegające do wody – mówi Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Strażnicy wykorzystają letni wypoczynek także, by edukować najmłodszych podczas letnich półkolonii. Będą informować o tym, jak bezpiecznie zachować się w domu, w trakcie wycieczek, nad wodą, jak postępować w kontaktach z obcymi, do kogo zwrócić się po pomoc w przypadku zagrożenia i pod jaki nr telefonu zadzwonić oraz o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Jednocześnie strażnicy apelują do rodziców, by edukowali swoje dzieci, jak unikać sytuacji niebezpiecznych i jak postępować, gdy się pojawią. (at)

