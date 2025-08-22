Białystok pamięta o bohaterach Bitwy z 1920 roku

22 sierpnia, 2025

Władze miasta i przedstawiciele służb mundurowych oddali hołd bohaterom Bitwy Białostockiej, składając kwiaty pod pomnikiem w Parku Konstytucji 3 Maja, źródło: UM Białystok

Dziś mija 105 lat od zwycięskiej Bitwy Białostockiej – jednego z najważniejszych epizodów wojny polsko-bolszewickiej.

22 sierpnia 1920 roku żołnierze 1. Pułku Piechoty Legionów pokonali w Białymstoku wycofujące się spod Warszawy oddziały bolszewickie. Walki toczyły się na ulicach miasta i zakończyły się pełnym zwycięstwem Polaków. W ręce wojska polskiego trafiły m.in. trzy pociągi, samolot, 22 działa i blisko 150 karabinów maszynowych.

Hołd bohaterom w imieniu prezydenta Białegostoku złożył dziś jego zastępca Rafał Rudnicki. Kwiaty pojawiły się m.in. pod pomnikiem 16 ofiar mordu bolszewickiego przy ul. Gen. Maczka, przy pomniku 1. Pułku Piechoty Legionów, pomniku 42. Pułku Piechoty, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i na cmentarzu przy ul. 11 Listopada.

Główne obchody rocznicowe odbędą się w niedzielę – od 12.00 do 13.00 na Placu NZS zaplanowano rekonstrukcję Bitwy Białostockiej. W inscenizacji weźmie udział ponad 100 rekonstruktorów w historycznych mundurach. Widzowie zobaczą także pojazdy pancerne i efekty pirotechniczne.

Uroczystości organizuje Fundacja Rodziny Herników we współpracy z Muzeum Wojska oraz Miastem Białystok. Wydarzeniu towarzyszyć będzie komentarz historyczny prof. Andrzeja Olejki.

Z powodu wydarzenia zmieni się organizacja ruchu w centrum miasta. Informacje o objazdach autobusów dostępne są na stronie BKM.(red.)