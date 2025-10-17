Home Wiadomości Białystok otwiera miejskie żłobki dla dzieci spoza miasta

Dzieci w żłobku siedzą w rzędzie i obserwują panie opeikunki Żłobek/fot. Marcin Jakowiak/UM
W białostockich żłobkach po raz pierwszy od lat są wolne miejsca – aż 227, dlatego też od poniedziałku (20.10) miejskie placówki będą mogły przyjmować również dzieci spoza Białegostoku. To efekt zmian w statutach żłobków, które znoszą wymóg zamieszkania, pracy czy rozliczania podatków w mieście.

 

Pozostaje jednak kryterium przyjmowania dzieci zaszczepionych zgodnie z obowiązkowym kalendarzem lub przedstawienia zaświadczenia o przeciwwskazaniach. Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest obecnie w całości pokrywana przez tzw. „babciowe”.

– Rodzice płacą tylko za wyżywienie, a maksymalna stawka dzienna, ustalona uchwały rady miejskiej, to jest 10 zł. To w zasadzie jest jedyna opłata – mówi Adam Kurluta, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W Białymstoku działa obecnie 11 miejskich żłobków, które łącznie oferują ponad 1200 miejsc. Natomiast w przyszłym roku mają być otwarte kolejne dwa nowe żłobki przy ul. Kawaleryjskiej i Depowej. W sumie znajdzie w nich opiekę prawie 400 dzieci. (hk)

