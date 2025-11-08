Home Wiadomości Białystok otrzymał dofinansowanie na drogi dla rowerów i ekologiczne autobusy

Wiadomości

8 listopada, 2025

Białystok otrzymał dofinansowanie na drogi dla rowerów i ekologiczne autobusy

Źródło: UM Białystok
Nowe drogi dla rowerów, ekologiczne autobusy i wygodniejsze przystanki – Białystok otrzymał ponad 192 miliony złotych unijnego dofinansowania na rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Cała wartość projektu to prawie 295 milionów złotych, z czego pozostałą część pokryją środki miasta.

 

W ramach inwestycji miasto kupi 60 nowych elektrycznych autobusów wraz z 15 stacjami ładowania, zmodernizuje infrastrukturę przystankową, a także wybuduje nowe ścieżki rowerowe m.in. przy ulicach Popiełuszki, Dolistowskiej, Kolejowej, Zwycięstwa i Kopernika.

Projekt obejmuje też przebudowę zatok i peronów autobusowych w 27 miejscach oraz wdrożenie systemu monitorowania miejsc parkingowych i rozbudowę systemu zarządzania ruchem. (red.)

