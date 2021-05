Białystok. Ostatnie pięć dni na złożenie wniosku do Budżetu Obywatelskiego 2022

Maj 21, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

To już ostatnie dni, by zgłosić swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Białegostoku na 2022 rok. W najbliższy wtorek (25.05) mija termin przyjmowania wniosków.

Projekty można składać e-mailowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Na Budżet Obywatelski 2022 przygotowano 12 mln złotych. O przeznaczeniu tej kwoty zdecydują mieszkańcy zgłaszając projekty, a następnie na nie głosując. W ramach białostockiego budżetu można zgłaszać projekty ogólnomiejskie i osiedlowe.

– Dzięki zaangażowaniu białostoczan w Budżet Obywatelski w naszym mieście zostało zrealizowanych wiele ciekawych projektów. Liczymy na to, że i w tym roku nie zabraknie pomysłów, które wzbogacą i uatrakcyjnią Białystok – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Można jeszcze skorzystać ze wsparcia urzędników w opracowaniu wniosku. Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów odbywa się poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy. Wykaz telefonów do urzędników zajmujących się poszczególnymi dziedzinami znajduje się na stronie Centrum Aktywności Społecznej.

Wypełniony i zeskanowany formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, albo Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, pok. 6, 15-879 Białystok. Dokumenty można także złożyć osobiście w siedzibie urzędu.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Centrum Aktywności Społecznej. Na tej stronie znajdują się także inne informacje przydatne do przygotowania wniosku. (mt/mc)