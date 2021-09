Białystok. Osoby z niepełnosprawnościami będą uczyły się samodzielności w mieszkaniach wspomaganych

Wrzesień 15, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Dziesięciu lokatorów zamieszkało w czterech odnowionych i wyposażonych mieszkaniach wspomaganych, prowadzonych przez białostockie Stowarzyszenie My Dla Innych. Do projektu zgłosiło się czterdziestu chętnych, zakwalifikowało się dziesięciu.

Organizacja na wyremontowanie lokali pozyskała dotację unijną w wysokości prawie miliona złotych z Urzędu Marszałkowskiego.

Do mieszkań wprowadziły się osoby z niepełnosprawnościami, które przy wsparciu terapeutów, asystentów uczą się samodzielności i codziennego funkcjonowania; sprzątania, prania, przygotowywania posiłków, poszukiwania i chodzenia do pracy.

– Będziemy udzielać wsparcia tym osobom przez najbliższe dwa lata. Będą mogły one skorzystać z pomocy terapeuty, psychiatry. Asystenci osobiści będą odwiedzali naszych podopiecznych. Mieszkania wspomagane są dla nas niezwykle ważną częścią działania. Ważne jest dla nas, aby osoby z niepełnosprawnościami, tak jak każdy z nas, mieszkały w swojej społeczności. Aby w trudnych chwilach nie były wysyłane do jakichś ośrodków, poza miejscem zamieszkania, tylko, żeby otrzymywały pomoc na miejscu, gdzie mają przyjaciół i rodzinę – mówił prezes Stowarzyszenia My Dla Innych Rafał Średziński.

Stowarzyszenie My Dla Innych prowadzi w Białymstoku jeszcze dwa inne mieszkania wspomagane, jedno znajduje się na TBS-ach i jest finansowane przez miasto. Drugie – przy Grochowej, powstało dzięki dobrej woli mieszkańców. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej