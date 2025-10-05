Home Wiadomości Białystok oczami artystów – wernisaż wystawy „Pokochaj Swoje Osiedle”

5 października, 2025

Białystok oczami artystów – wernisaż wystawy „Pokochaj Swoje Osiedle”

Źródło: Pokochaj Swoje Osiedle
Jak wyglądają białostockie osiedla w oczach artystów? Będzie można się przekonać na wystawie „Pokochaj Swoje Osiedle”, która będzie od niedzieli (05.10) prezentowana w dawnej Hali Mięsnej. 

 

To projekt artystyczny, w którym 30 fotografów i twórców pokazuje swoje spojrzenie na miasto i jego osiedla — poprzez fotografię, malarstwo, street art, słowo i dźwięk. Wystawa łączy dokument, sztukę konceptualną i działania społeczne, tworząc wielowymiarowy portret Białegostoku. Wśród artystów są m.in.: Alina Gabrel-Kamińska, Andrzej Kłopotowski, Maciej Giedrojć Juraha, Magdalena Topczewska, Marcin Pawlukiewicz, Michał Cira Ciruk, Przemysław Sieńko / Praktis, Wojciech Wojtkielewicz, czy Michał Obrycki.

Wernisaż wystawy „Pokochaj Swoje Osiedle” w niedzielę (05.10) w dawnej Hali Mięsnej o 17:00. Wystawa będzie czynna 5 dni w tygodniu, a w wstęp jest wolny przez cały październik. (red.)

 

 

