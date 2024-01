Białystok. Nowy budynek do zajęć z ogrodnictwa w Zespole Szkoł nr 16

8 stycznia, 2024

Nowy budynek/Fot. E. Bilewicz-Rozkowska/UM Białystok Nowy budynek/Fot. E. Bilewicz-Rozkowska/UM Białystok

Jest już gotowy nowy budynek dydaktyczno-praktyczny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku. Teraz obiekt jest wyposażany w meble i sprzęt niezbędny do nauki, a uczniowie rozpoczną tam naukę od 5 lutego.

Nowy budynek jest przeznaczony do prowadzenia zajęć na kierunku ogrodnictwo zastąpił stary obiekt, niezdatny już do użytkowania. – W drugim semestrze tego roku szkolnego uczniowie tej wyjątkowej na mapie Białegostoku placówki będą kontynuować naukę na kierunku ogrodnictwo w komfortowych warunkach – w nowym budynku przystosowanym do ich potrzeb, gdzie nie napotkają barier podczas korzystania z obiektu – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Obiekt to parterowy budynek wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej. Uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest pomieszczenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z możliwością podziału na dwie sale, pomieszczenie do praktycznej nauki zawodu, pomieszczenie mnożarki, pomieszczenie zimne oraz podręczny magazynek. Dodatkowo są tam: pokój nauczycielski, szatnie z węzłami sanitarnymi i pomieszczenie gospodarcze. Obiekt jest wyposażony w niezbędne instalacje i przyłącza. Jest wentylacja mechaniczna i instalacja fotowoltaiczna. Wokół są chodniki i trawniki.

– Najważniejsze, że nowy obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb naszych uczniów. W odpowiednich warunkach, korzystając z nowoczesnej infrastruktury już od 5 lutego ci młodzi ludzie będą mogli uczyć się tu zawodu -mówi dyrektor ZS nr 16 Anna Todorczuk. – Budynek został tak zaprojektowany, aby młodzież z niepełnosprawnościami miała swobodny dostęp zarówno do budynku jak i do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w środku. Tak zaprojektowana przestrzeń pozwoli uczniom z niepełnosprawnością na łączenie teorii z praktyką, jest to niezmiernie ważne w kształceniu tej młodzieży, dlatego że pozwoli na lepsze usystematyzowanie poznanych treści i materiałów.

Koszt budowy to ponad 2 mln 488 tys. zł, a wyposażenie w meble, sprzęt elektroniczny, dydaktyczny i ogrodniczy kosztowało prawie 232 tys. zł. Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie z PFRON-u w wysokości 652 tys. zł. (at)