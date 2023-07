Białystok. Nowe, energooszczędne lampy zastąpią stare oprawy sodowe

28 lipca, 2023

Przemysław Tuchliński, fot. UM Białystok Przemysław Tuchliński, fot. UM Białystok

W Białymstoku trwa wymiana oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na ledowe, energooszczędne. W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano na ten cel kwotę 8 mln złotych.

– Chcemy wymienić ponad 4,6 tys. opraw na oprawy ledowe. Wszystkie postępowania związane z tą wymianą mamy rozpoczęte. Cześć jest już rozstrzyganiu, przy części toczą się podstępowania – powiedział wiceprezydent Białegostoku, Przemysław Tuchliński.

Prace zakończyły się już na ul. Pałacowej (na odcinku od ul. Ogrodowej do ronda Lussy), ul. Słonimskiej (na odcinku od. ul. Ogrodowej do ul. Słonimskiej 4) i ul. Starobojarskiej. Kończą się też prace przy ul. Piastowskiej (od skrzyżowania ulic Mieszka I i Sybiraków do ronda Żołnierzy Wyklętych) oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego (od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. W. Raginisa). W trakcie realizacji jest wymiana oświetlenia w tunelu na skrzyżowaniu ulic gen. S. Sosabowskiego z Wasilkowską i tunelu gen. A. E. Fieldorfa „Nila”.

– W sumie wymienionych jest już prawie 1,2 tys. opraw. Zostaje nam ponad 3,4 tys. opraw do wymiany – dodaje Tucholiński

Na razie trudno ocenić skalę oszczędności jakie przyniesie ta inwestycja. Jak mówił wiceprezydent Tuchliński, koszty będą znane po roku użytkowania.

Miasto zamierza dokonać wymiany oświetlenia ulicznego na terenie całego Białegostoku – sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych. Do 2025 roku planuje wydać na ten cel łącznie blisko 20 mln złotych. (mt)