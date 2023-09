Białystok. Nowe centrum przesiadkowe to 18 tysięcy mkw. Kosztowało ponad 17 mln zł

6 września, 2023

Centrum przesiadkowe/Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok Centrum przesiadkowe/Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Miasto Białystok jest pewne: nowo otwarte centrum przesiadkowe przy dworcach PKP i PKS to serce komunikacyjne BKM, a także komunikacji regionalnej. Centrum zostało udostępnione mieszakńcom i przyjezdnym 1 września. Na razie przystanki początkowe i końcowe mają autobusy linii 22, 100 i 107. Potem stopniowo będą stąd odjeżdżały kolejne linie.

W ramach realizowanej cały czas inwestycji związanej z budową Wezła Intermodalnego powstało centrum przesiadkowe. To perony i zatoki autobusowe, wiaty przystankowe przy jednokierunkowych drogach manewrowych, jest też droga manewrowa i parking typu „kiss&ride” dla pojazdów osobowych. Są również chodniki, ścieżki rowerowe i parking rowerowy. Przejścia dla pieszych są odpowiednio oznaczone z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących.

– Koszt centrum to ponad 17 mln zł. Teren tej inwestycji objął 18 tys. mkw. W tym: 7 150 mkw. jezdni, ok. 5500 mb dylatacji, 6800 mkw chodników i ścieżek rowerowych, ok. 1600 mb granitowych krawężników i 180 mb peronowych krawężników z polimerobetonu. T0 także 3 tys. mkw terenów zielonych: 29 drzew, ponad 2300 różnych bylin i krzewów. Zieleń ta będzie dostosowywana do pór roku. Jest też podziemny system zbiorników retencyjnych, a zbierana woda będzie mogła być wykorzystywana np. podczas suszy do podlewania – wylicza Przemysław Tuchiński, zastępca prezydenta Białegostoku.

Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku to największa obecnie inwestycja drogowa realizowana przez miasto Białystok. Oprócz centrum przesiadkowego to także budowa tunelu pieszo-rowerowego oraz przebudowa układu drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Łomżyńskiej. – Cała budowa węzła to koszt 212 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 75 proc., czyli ponad 135 mln zł – dodaje Przemysław Tuchliński.

– Do pełnej obsługi centrum przesiadkowego będziemy dochodzili etapowo. Stopniowo będą wprowadzane kolejne linie autobusowe, co jest uzależnione od realizacji przebudowy nowego układu drogowego: Nowej Łomżyńskiej czy wlotu w ul. św Rocha i ul. Wyszyńskiego. Poszczególne elementy centrum będą dedykowane do konktretnych linii – informuje Zbigniew Nikitorowicz, zastępca prezydenta Białegostoku. – Z przystanku 882 będą odjeżdżać linie: 19, 20, 23, 27, 29, które pojadą w kierunku Gajowej, Andersa, Zielone Wzgórza, a z przystanku 883 linia 19 pojedzie w kierunku szpitala zakaźnego, 20 – na Leśną Dolinę, 23 na ul. Filipowicza, 27 na ul. Transportwą, a 29 – na ul. Żyzną.

Zakończenie przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej planowane jest na koniec października tego roku. Natomiast dalsze prace związane z budową tunelu będą prowadzone po zmianie organizacji ruchu kolejowego na stacji Białystok, gdzie równolegle prowadzona jest też przebudowa stacji PKP w ramach budowy Rail Baltiki. (at)