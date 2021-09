Nowe auta elektryczne dla Straży Miejskiej w Białymstoku

Sierpień 31, 2021

Flota Straży Miejskiej w Białymstoku powiększyła się o dwa pojazdy elektryczne. Samochody zostały kupione na wniosek mieszkańców, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Za tym pomysłem głosowało niemal 2,5 tys. osób.

Pojazdy marki Mercedes Vito są wyposażone w profesjonalny ozonator, detektor ozonu, czy hybrydowy oczyszczacz powietrza. Koszt zakupu dwóch aut i ich wyposażenia to ponad 760 tys. złotych.

Samochody będą wykorzystywane do zadań związanych z szybką i bezpieczną dezynfekcją pomieszczeń przedszkoli i żłobków. Regularne ozonowanie pomieszczeń wyeliminuje lub w znacznym stopniu zredukuje gromadzące się tam bakterie i wirusy, różne patogeny, alergeny, grzyby i pleśnie oraz zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

– Są to pojazdy wyłącznie o napędzie elektrycznym i zerowej emisji spalin, przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu, a tym samym do poprawy jakości powietrza w naszym mieście – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Dodatkowo pojazdy elektryczne będą służyły strażnikom do wykonywania zadań patrolowych i interwencyjnych oraz do przewozu osób zatrzymanych. (mt)