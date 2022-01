Białystok. Niektórzy pracownicy magistratu będą pracować zdalnie

Styczeń 24, 2022

Część pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku przejdzie na pracę zdalną. To odpowiedź prezydenta na apel premiera w związku z zaostrzającą się pandemią.

Magistrat zapewnia jednak, że nowa organizacja pracy nie będzie miała wpływu na obsługę interesantów.

– Robimy wszystko, aby w tym trudnym czasie nasz urząd był jednak dostępny dla mieszkańców. Prosimy białostoczan o wyrozumiałość i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Urzędnicy zachęcają mieszkańców do korzystania z systemu umawiania wizyt, tak by nie trzeba było czekać w kolejkach. Apelują także, by załatwiać tylko te sprawy, które są niezbędne.

W trakcie wizyty w urzędzie trzeba pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m), zakrywaniu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. (mt)