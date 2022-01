Białystok. Naukowcy UMB zbadają wpływ smogu na zdrowie publiczne

Styczeń 20, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpoczęli szeroko zakrojone badania dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej na zdrowie mieszkańców.

Badania te będą wspólnie realizowane z partnerami z Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i uczelni z Liverpoolu, Moskwy, Pragi i Skopje.

– Nasz projekt będzie realizowany na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego – obszarach charakteryzującym się unikalnymi walorami przyrodniczymi, dużymi obszarami i stosunkowo niskim uprzemysłowieniem. Zdecydowana większość badań dotyczących zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona na terenach silnie zanieczyszczonych, w których pacjenci narażeni są na skrajne stężenia zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę badań z obszarów o niskim poziomie zanieczyszczeń, zamierzamy przeanalizować związek między zanieczyszczeniem powietrza a schorzeniami sercowo-naczyniowymi w Polsce Wschodniej – informuje kierownik projektu, dr Łukasza Kuźma z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Będzie to pierwsze w Polsce badanie dotyczące wpływu tego typu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka o takiej skali. Realizacja projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, przewidziana jest na lata 2022-2025.

Projekt zakłada, że przeprowadzona zostanie analiza krótko- i długoterminowego wpływu zanieczyszczeń powietrza na liczbę przyjęć do szpitala z powodu ostrych zespołów wieńcowych, migotania przedsionków i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ponadto ocenia będzie wpływ redukcji zanieczyszczeń powietrza na spadek śmiertelności i zachorowalności.

Ostatnim zadaniem projektu dzięki międzynarodowej współpracy odniesienie uzyskanych wyników w skali europejskiej. Łukasz Kuźma wraz z grupą badaczy, uważa, że przyczyną tego stanu jest nie tylko sam poziom zanieczyszczenia powietrza, ale także skład i struktura emisji związanych z „polskim smogiem”.

– Stąd można oczekiwać, że wyniki projektu wniosą istotny wkład w rozwój nauk o zdrowiu publicznym z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, zapewnią one wgląd nie tylko we wpływ zanieczyszczeń powietrza na występowanie schorzeń ocenianych w ramach projektu, ale także na wrażliwość na zanieczyszczenia powietrza w różnych podgrupach. Po drugie, stworzony zostanie model łączący występowanie badanych schorzeń z jakością powietrza, cechami jednostek i ogólnymi wynikami ekonomicznymi w analizowanych regionach. Po trzecie, w przyszłości wyniki projektu mogą stanowić dobrą podstawę do formułowania wniosków i rekomendacji dla polityki zdrowia publicznego. Projekt, obok wkładu naukowego, może dostarczyć spostrzeżeń cennych zarówno dla regionalnych, jak i krajowych decydentów środowiskowych – informuje Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. (mt)