Białystok: najlepsi podlascy uczniowie nagrodzeni stypendiami Ministra Edukacji

W Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnienia trafiły do uczniów, którzy osiągnęli wyjątkowe sukcesy w konkursach przedmiotowych, uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz wykazali się wybitnymi osiągnięciami sportowymi.

W poniedziałek (17 marca) VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku stało się miejscem spotkania najzdolniejszych uczniów z całego regionu. Podczas uroczystości wręczono Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za rok szkolny 2024/2025. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko wyróżnieni uczniowie, ale także ich nauczyciele, przedstawiciele władz oświatowych oraz samorządowych.

W całym województwie podlaskim złożono aż 191 wniosków stypendialnych. Ostatecznie stypendia przyznano 35 uczniom i absolwentom, spośród których aż 20 to obecni lub byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białymstoku (II LO i SP nr 53).

Kryteria przyznawania stypendiów

Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej to uczniowie, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w nauce i sporcie. Nagrodzeni to m.in. laureaci międzynarodowych olimpiad oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Wyróżnienia przyznano również młodzieży, która uzyskała tytuł laureata konkursów na prace naukowe organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia naukowe. Stypendia trafiły także do uczniów, którzy odnieśli sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Wysokość stypendium

Nagroda finansowa wynosi 3000 zł i jest wypłacana jednorazowo. Dla wyróżnionych uczniów to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również forma wsparcia dalszego rozwoju edukacyjnego i naukowego.

