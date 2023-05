Białystok. Nabór do żłobków miejskich

8 maja, 2023

Żłobek/fot. Marcin Jakowiak/UM Żłobek/fot. Marcin Jakowiak/UM

Rodzice najmłodszych białostoczan mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do żłobków miejskich. Rekrutacja w placówkach odbywa się przez cały rok, natomiast jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli. Pierwszy etap tego naboru rozpoczął się w poniedziałek (8 maja).

Rekrutacja do miejskich żłobków jest ciągła. Po nadaniu numeru PESEL dziecku rodzice mogą składać wniosek do żłobka za pośrednictwem strony: nabor.pcss.pl/bialystok. Opiekun dziecka ma prawo wyboru maksymalnie trzech żłobków (I preferencja – żłobek najbardziej pożądany, II i III preferencja – placówki dodatkowe w razie braku miejsc w żłobku I preferencji). Po uzupełnieniu wszystkich danych rodzic musi wydrukować swój wniosek, podpisać i dostarczyć do placówki I preferencji. W momencie przyjęcia wniosku przez pracownika żłobka dziecko wpisywane jest na listę oczekujących.

Jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących odbywa się w chwili przejścia starszych dzieci do przedszkoli. Harmonogram rekrutacyjny na rok 2023/2024:

I etap rekrutacji – termin 8-19.05.2023 r. – żłobki miejskie rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Placówka przesyła na adres e-mail dokumentację niezbędną do podpisania umowy.

II etap rekrutacji – termin 22-26.05.2023 r. – rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji – ogłoszenie list dzieci przyjętych – 29.05.2023 r. godz. 12.00.

Pracownicy placówek będą bezpośrednio kontaktowali się z rodzicami dzieci, które zostały wstępnie zakwalifikowane do danego żłobka. Opiekunowie będą musieli dostarczyć wymagane dokumenty do sporządzenia umowy na świadczenie usług przez żłobek.

W Białymstoku działa obecnie 9 żłobków miejskich, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oferują w sumie 1 273 miejsca. Trwają już prace przygotowawcze do budowy kolejnego, dziesiątego żłobka miejskiego. Powstanie przy ul. Kawaleryjskiej. (opr. at)