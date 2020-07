Białystok. Nabór do grup wsparcia dla osób z otyłością

Czerwiec 30, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Białymstoku powstaną grupy wsparcia dla osób z otyłością. Miasto ogłosiło nabór chętnych do kolejnej edycji programu, w ramach którego będzie można skorzystać z zajęć sportowych, spotkań z psychologiem i dietetykiem oraz warsztatów kulinarnych.

Program skierowany jest do mieszkańców Białegostoku z potwierdzoną otyłością (BMI 30), którzy nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej. Zajęcia będą się odbywały od lipca do września. Udział w nich jest bezpłatny.

– Uczestnicy projektu będą mieli kompleksową opiekę. Dzięki temu zyskają wiedzę na temat konsekwencji otyłości, poznają zasady prawidłowego żywienia. Z pomocą fachowców będą mogli wprowadzić istotne zmiany w swoim życiu – mówi zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Aby wziąć udział w projekcie należy wysłać zgłoszenie między 1 a 3 lipca na adres: grupawsparcia@um.bialystok.pl, bądź złożyć je osobiście w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 60/1, pok. nr 10 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek–piątek 7.30 – 15.30).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje (karty rekrutacyjne, regulamin) są dostępne w zakładce Ochrona zdrowia. Zgłoszenia e-mailowe wysłane poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

Na realizację tego programu miasto Białystok pozyskało ponad 160 tys. złotych z Ministerstwa Zdrowia. (mt/mc)