Białystok. Na ulice miasta wyjadą Yutongi E12

3 lipca, 2023

Autobusy elektryczne Yutong E12, fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok Autobusy elektryczne Yutong E12, fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Za kilka tygodni na ulice Białegostoku wyjadą nowe, elektryczne autobusy. Łącznie będzie ich dwadzieścia. Autobusy mają około 350 km zasięgu i 10 lat gwarancji na baterie.

Pierwsze nowe „elektryki” zostały już dostarczone do Białegostoku i obecnie trwają ich odbiory. Wybrany przez Białystok Yutong E12 to 12-metrowy autobus. Dzięki bezkobaltowym bateriom o wysokiej sprawności i systemowi rekuperacji umożliwiającemu odzyskiwanie energii podczas hamowania na jednym ładowaniu pokonuje nawet 350-400 kilometrów. Elektrobus ma niskopodłogową konstrukcję, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności.

Autobusy te zostały wyposażone w automatyczną klimatyzację, monitoring z kamerami o 360-stopniowym widoku oraz system wczesnego ostrzegania kierowcy o zagrożeniach na drodze. Standardem w elektrycznych autobusach Yutong są najnowsze technologie zapewniające bezpieczeństwo baterii, ich 24-godzinny monitoring i wielostopniową ochronę.

– Można powiedzieć, że właśnie zaczynamy erę zeroemisyjnego transportu publicznego w naszym mieście – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Myślę, że białostoczanie docenią komfort jazdy takimi autobusami, ale najważniejsze jest to, że jedną z największych korzyści aut elektrycznych jest ich zeroemisyjność, która może znacząco przyczynić się do redukcji smogu i poprawy jakości życia mieszkańców.

Kontrakt przewiduje również dostawę, montaż oraz uruchomienie 20 stacji ładowania zajezdniowego i 3 stacji ładowania warsztatowego w trzech zajezdniach. Firma Busnex Poland zapewnia także szkolenia kierowców oraz pracowników zaplecza technicznego, dotyczące eksploatacji i obsługi elektrobusów wraz z infrastrukturą do ładowania.

Autobusy elektryczne zostały zakupione przez Białystok w ramach projektu, obejmującego utworzenie intermodalnego węzła komunikacyjnego oraz infrastruktury dla transportu publicznego. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w wysokości ponad 135 mln złotych. (mt)