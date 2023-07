Białystok Na ul. Bema powstaje nowy blok komunalny

11 lipca, 2023

Nowy blok komunalny w Białymstoku, fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok Nowy blok komunalny w Białymstoku, fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

W Białymstoku będzie więcej mieszkań komunalnych. Nowy blok powstaje pomiędzy ulicami Bema i Depową. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się tam w drugim kwartale przyszłego roku.

– Łącznie tutaj będzie oddanych 186 mieszkań. Powierzchnia całości to jest 6,6 tys. m2. Mieszkania będą od 25 m2 do 58 m2, czyli jedno-, dwu- lub trzypokojowe. To nie jest stan deweloperski, to jest stan tak zwany pod klucz – mówił prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Obecnie wykonany został stan surowy zamknięty budynku, trwają roboty instalacyjne, tynkarskie oraz posadzkarskie. Rozpoczęta została również budowa wolnostojącego garażu wielostanowiskowego

Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 57 mln złotych. Na jego realizację Miasto Białystok otrzymało wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 32 mln złotych.

Aby ubiegać się o przyznanie mieszkania komunalnego trzeba złożyć stosowny wniosek.

– Trzeba opisać swoją sytuację rodzinną, materialną, obecne warunki mieszkaniowe, czy w rodzinie są osoby niepełnosprawne, jeśli tak, to w jakim stopniu. Na preferencyjnych warunkach traktowane są osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze. Według systemu punktowego określone są punkty przyznane za konkretną sytuację – tłumaczy Andrzej Ostrowski, dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

W Białymstoku jest łącznie ponad 4 tys. mieszkań komunalnych. (mt)