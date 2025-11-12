Białystok na sportowo świętował Niepodległość

Ponad dwa tysiące uczestników wzięło udział w białostockim „Biegu dla Niepodległej”. W centrum miasta, w biało-czerwonych barwach, rywalizowali zawodowcy, amatorzy i całe rodziny z dziećmi.
W centrum miasta wystartowały oba biegi – na 1918 metrów i 10 kilometrów. W sumie udział wzięło ponad dwa tysiące osób
Impreza, tradycyjnie organizowana 11 listopada, rozpoczęła się od zawodów dla najmłodszych. Dzieci pokonywały trasy od 100 do 600 metrów, często w towarzystwie rodziców. Na mecie czekały medale, jabłka, lizaki i odblaski wręczane przez policjantów.
Po południu wystartował bieg na symbolicznym dystansie 1918 metrów – nawiązującym do roku odzyskania niepodległości. W tej rywalizacji najszybsi byli Krzysztof Zielenkiewicz, Paulina Breczko i Aleksandra Wojtacha.
Kulminacyjnym punktem dnia był bieg główny na 10 kilometrów. Na starcie stanęło 1443 zawodników. Wśród mężczyzn triumfował Dmitrijs Serjogins z Łotwy (30:07), drugi był Dmytro Didovodiuk z Ukrainy, a trzeci Andrzej Leończuk z Białegostoku. W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Anna Bańkowska z Białegostoku (35:10), wyprzedzając Ewę Jagielską z Łomży i Ewelinę Jamoszewską.
W biegu na 1918 metrów wzięli udział także Jacek Brzozowski – wojewoda podlaski, Krzysztof Truskolaski – poseł na Sejm RP i Łukasz Prokorym marszałek województwa podlaskiego.
