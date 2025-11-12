Home Wiadomości Białystok na sportowo świętował Niepodległość

12 listopada, 2025

Białystok na sportowo świętował Niepodległość

Tłum biegaczy w biało-czerwonych koszulkach i czapkach gromadzi się na starcie przy Alei Piłsudskiego w Białymstoku. W centrum miasta wystartowały oba biegi – na 1918 metrów i 10 kilometrów. W sumie udział wzięło ponad dwa tysiące osób, fot. Krzysztof Zdanuczyk/PUW

Ponad dwa tysiące uczestników wzięło udział w białostockim „Biegu dla Niepodległej”. W centrum miasta, w biało-czerwonych barwach, rywalizowali zawodowcy, amatorzy i całe rodziny z dziećmi.

W centrum miasta wystartowały oba biegi – na 1918 metrów i 10 kilometrów. W sumie udział wzięło ponad dwa tysiące osób, źródło profil "Jacek Brzozowski Wojewoda Podlaski

Impreza, tradycyjnie organizowana 11 listopada, rozpoczęła się od zawodów dla najmłodszych. Dzieci pokonywały trasy od 100 do 600 metrów, często w towarzystwie rodziców. Na mecie czekały medale, jabłka, lizaki i odblaski wręczane przez policjantów.

Po południu wystartował bieg na symbolicznym dystansie 1918 metrów – nawiązującym do roku odzyskania niepodległości. W tej rywalizacji najszybsi byli Krzysztof Zielenkiewicz, Paulina Breczko i Aleksandra Wojtacha.

Kulminacyjnym punktem dnia był bieg główny na 10 kilometrów. Na starcie stanęło 1443 zawodników. Wśród mężczyzn triumfował Dmitrijs Serjogins z Łotwy (30:07), drugi był Dmytro Didovodiuk z Ukrainy, a trzeci Andrzej Leończuk z Białegostoku. W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Anna Bańkowska z Białegostoku (35:10), wyprzedzając Ewę Jagielską z Łomży i Ewelinę Jamoszewską.  

W biegu na 1918 metrów wzięli udział także Jacek Brzozowski – wojewoda podlaski,  Krzysztof Truskolaski – poseł na Sejm RP i Łukasz Prokorym marszałek województwa podlaskiego

(red.)

