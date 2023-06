13 czerwca, 2023

Przygotowania do kina plenerowego przy BOK, fot. Małgorzata Turecka Przygotowania do kina plenerowego przy BOK, fot. Małgorzata Turecka

Pięć filmów pokaże w plenerze w te wakacje Białostocki Ośrodek Kultury. Pokazy, jak zawsze, będą się odbywały na placu przy Ośrodku, a wstęp tradycyjnie będzie wolny.

Choć nie opuścimy ścisłego centrum miasta, pozostaniemy w pogłębionym kontakcie z naturą. Ukojenie w gorące dni przyniesie nam opowieść o potędze rzek, którą uraczy nas Willem Dafoe w dokumencie Jennifer Peedom i Josepha Nizeti („Rzeka”). Spojrzymy na świat oczami osiołka, głównego bohatera nominowanego do Oscara filmu Jerzego Skolimowskiego („IO”), by następnie odwrócić perspektywę i poznać bliżej Simonę Kossak, pierwszą polską ekolożkę-aktywistkę, która żyła otoczona zwierzętami w Puszczy Białowieskiej („Simona”). Łukasz Kowalski zabierze nas na krótki wypad do „polskiego Detroit”, gdzie poznamy właścicieli największego lombardu w Europie („Lombard”), a wakacyjny sezon zakończymy ciepłą i krzepiącą opowieścią o mężczyznach, których życie odmieniło się dzięki relacji z kotami („Kociarze”).

– Postawiliśmy w tym roku na dwa rodzaje filmów: filmy, które należy nadrobić, jeśli się ich nie widziało, ewentualnie, które warto sobie powtórzyć oraz filmy, które korespondują z tym wakacyjnym nastrojem i pomagają osiągnąć pełnię relaksu – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury. – Zaczynamy filmem, który trzeba znać i który trzeba obejrzeć na dużym ekranie – dodaje.

Na inaugurację widzowie będą mogli obejrzeć ostatni film Jerzego Skolimowskiego „IO” – tegoroczny kandydat do Oscara. Pokaz już w najbliższą sobotę (17.06) o 22:00. Kolejne pokazy odbędą się 1 i 15 lipca oraz 5 i 19 sierpnia. (mt)

Z Moniką Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury rozmawiała Małgorzata Turecka:

IO

17 czerwca 2023, godz. 22:00

Plac przy BOK-u, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

Oglądany z perspektywy zwierzęcia, świat wydaje się tajemniczą zagadką. IO, szary osiołek o melancholijnych oczach, spotyka na swojej drodze ludzi dobrych i złych, doświadcza radości i bólu. Jego losem rządzi przypadek, który w sekundę zmienia szczęście w rozpacz, a smutek w nieoczekiwaną błogość. Ale IO ani na chwilę nie traci swojej niewinności.

RZEKA

1 lipca 2023, godz. 22:00

Plac przy BOK-u, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

Rzeki od zawsze kształtowały Ziemię, przepływały przez kontynenty, rzeźbiły krajobraz, a także nasze potrzeby, kultury i sny. Te arterie świata są tętnicami ludzkości – bogatym źródłem życia, bez którego człowiek, zwierzęta i rośliny szybko by wyginęły. Film jest spojrzeniem z lotu ptaka na związek ludzkości z rzekami. Zabiera nas w podróż w czasie i przestrzeni, pokazując rzeki w niespotykanej skali i z niezwykłej perspektywy.

SIMONA

15 lipca 2023, godz. 21:30

Plac przy BOK-u, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

Unikalne, często prezentowane po raz pierwszy w filmie, zdjęcia i nagrania z archiwum Simony oraz jej partnera Lecha Wilczka przenoszą nas do pradawnej Puszczy i pozwalają doświadczyć wyjątkowego życia z dala od cywilizacji.

Simona była ulubienicą terroryzującego okolicę kruka, matkowała rysiowi i łosiom, a jej empatyczne podejście do zwierząt i roślin nie tylko pozwoliło nam zobaczyć Puszczę Białowieską jako unikalny na skalę światową ekosystem, ale też pomaga zrozumieć, że jesteśmy współlokatorami na Ziemi i powinniśmy pozwolić żyć innym istotom.

LOMBARD

5 sierpnia 2023, godz. 21:00

Plac przy BOK-u, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

W mieście zwanym “polskim Detroit” Jola i Wiesiek próbują ratować upadający biznes i rozpadający się związek. Przy ulicy Wytrwałych 1 każdego dnia walczą o przetrwanie, wspierając jednocześnie mieszkańców zubożałej, poprzemysłowej dzielnicy, udowadniając tym samym, że siła tkwi we wspólnocie.

KOCIARZE

19 sierpnia 2023, godz. 21:00

Plac przy BOK-u, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

Wzruszająca, piękna i wspaniale nakręcona opowieść o dziewięciu mężczyznach, którzy kochają koty. Reżyserka Mye Hoang na bohaterów swojego filmu wybiera mężczyzn, których dzieli wszystko – zawód, status majątkowy, miejsce zamieszkania czy wiek. Łączy ich jednak miłość do kotów i nieodparta chęć pomocy wszystkim czworonogom, których spotykają na swojej drodze.W “Kociarzach” śledzimy losy strażaka, aspirującego aktora, kierowcy ciężarówki, kaskadera, prezesa, policjanta, programisty, nauczyciela i bezdomnego imigranta żyjącego na ulicach Nowego Jorku. Życie każdego z nich zostało na zawsze zmienione przez pojawienie się urokliwego futrzaka, którego spotkali na swojej drodze.

/źródło: mat. dystrybutora/