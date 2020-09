Białystok. Możemy już przysiąść na skwerze Pawła Bogdana Adamowicza

Wrzesień 25, 2020

fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

W Białymstoku odsłonięto tablicę z nazwą skweru im. Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska.W uroczystości wzięli udział prezydenci dwunastu największych polskich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, której Paweł Adamowicz przewodniczył, a także wdowa po zamordowanym prezydencie i jego brat.

Skwer, który nosi imię Adamowicza to teren w centrum miasta – między ulicami: Malmeda, Białówny i Spółdzielczą.

O nadaniu skwerowi imienia Adamowicza zdecydowali w czerwcu radni miejscy. W uzasadnieniu uchwały napisali, że było to podyktowane „wolą upamiętnienia wieloletniego Prezydenta Gdańska, wybitnego polskiego samorządowca, człowieka wolności i solidarności”. Inicjatorem uchwały był prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

– Paweł był wzorem tolerancji, dlatego też myślę, że to jest miejsce godne swego patrona. Był dobrym człowiekiem po prostu. Kochał ludzi i wybierał takie rozwiązania, które ludzi nigdy nie krzywdziły, służył im z całą mocą, za co spotkały go ogromne szykany – mówił o Adamowiczu prezydent Białegostoku i prezes zarządu UMP Tadeusz Truskolaski.

W odsłonięciu tabliczki upamiętniającej tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska wzięła udział jego żona, europosłanka Magdalena Adamowicz.

– Paweł to przykład samorządowca, który poprzez dialog, rozmowę, pracowitość, mądrość, ale także poprzez otwartość na ludzi i miłość do ludzi, stał się dziś symbolem samorządu. Dziękuję panu prezydentowi, radnym i mieszkańcom za inicjatywę jego upamiętnienia w Białymstoku – powiedziała Magdalena Adamowicz.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwróciła się do mieszkańców miasta z apelem, aby kiedy zatrzymają się na tym skwerze, uśmiechnęli się do siebie wzajemnie.

– Ale też pomyśleli o tym, co każdy z nas może zrobić, żebyśmy żyli w lepszym Białymstoku, lepszym Gdańsku, lepszej Polsce, lepszej Europie. Każdy z nas coś może zrobić – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia 2019 roku w szpitalu po ciosach zadanych mu przez nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miał 53 lata. Gdańskiem rządził od 20 lat. To była jego szósta kadencja. (mt/mc)