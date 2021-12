Białystok. Mieszkańcy będą mogli odebrać Betlejemskie Światło Pokoju

Grudzień 14, 2021

Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Białymstoku. Z Zakopanego przywieźli je harcerze. Polscy druhowie lampiony z Betlejemskim Światłem Pokoju odebrali od skautów słowackich.

W najbliższą niedzielę (19.12) o 16.30, podczas mszy w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, Betlejemskie Światło Pokoju zostanie przekazane mieszkańcom. Ci, którzy chcą je otrzymać wcześniej, mogą się zgłosić do siedziby Chorągwi ZHP, przy ul. Pałacowej w Białymstoku.

Harcerze będą rozwozić światło do różnych miejsc. Trafi m.in. do szpitali.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów obiega świat. Został przekazane po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii. Polscy harcerze od 1991 r. przejmują ogień od skautów słowackich i podają na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. (mt)