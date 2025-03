Białystok – miasto młodych. Tadeusz Truskolaski: Młodych ludzi jest coraz mniej, a my musimy o nich zawalczyć

25 marca, 2025

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, fot. A. Jakuć Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, fot. A. Jakuć

Czy Białystok to dobre miejsce do życia dla młodych ludzi? Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski przekonuje, że tak – i pokazuje konkretne argumenty: nowe inwestycje, rozwój uczelni, wsparcie dla start-upów. W pierwszej audycji z cyklu „Białystok – miasto młodych” mówił też o deregulacjach, które mogą ułatwić życie przedsiębiorcom i samorządom.

Gościem nowej audycji Radia AKADERA, „Białystok – miasto młodych”, był dr hab. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Rozmowa dotyczyła przyszłości młodych ludzi w mieście i regionie – edukacji, pracy, inwestycji, a także uproszczeń prawnych, które mają przyspieszyć rozwój.

– Mamy procesy depopulacyjne. Młodych ludzi jest coraz mniej, a my musimy o nich zawalczyć. Najpierw o studenta, a potem – o pracownika i mieszkańca – mówi prezydent Białegostoku. Właśnie temu ma służyć kampania „Zostaję w Białymstoku. Zostaję w Podlaskiem”, której miasto jest partnerem strategicznym.

Zdaniem Tadeusza Truskolaskiego, Białystok ma dziś wiele do zaoferowania. To m.in. uczelnie współpracujące z miastem, strefa ekonomiczna z tysiącami miejsc pracy oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny wspierający innowacyjne firmy.

– W ciągu ostatnich 20 lat, głównie dzięki funduszom unijnym, zainwestowaliśmy w miasto około 3 miliardów euro – podkreśla prezydent. – Powstała nowoczesna infrastruktura i miejsca pracy. Ale nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego musimy o tym głośno mówić.

Aquapark, hala, lotnisko – co dalej?

Młodych interesują też konkretne inwestycje – i o to również zapytał prowadzący audycję. Wśród planów, które mają szansę zostać zrealizowane jeszcze w tej kadencji, są m.in. aquapark, hala widowiskowo-sportowa i udrożnienie pasa startowego na Krywlanach.

– Aquapark ma być gotowy w 2028 roku – zapowiada Truskolaski z uśmiechem. – Mamy już listę projektantów. Prace trwają.

Miasto ma też pozwolenie na budowę hali sportowej i zamierza w tym roku złożyć wniosek o dofinansowanie. W sprawie lotniska trwają rozmowy z marszałkiem województwa i Polskimi Portami Lotniczymi. Kluczowa jest tu ponowna inwentaryzacja zieleni i decyzje środowiskowe.

Prezydent zapowiedział też budowę nowoczesnego ośrodka sportowego na osiedlu Zawady. Ma to być miejsce dla każdego: z boiskiem do piłki nożnej, polem do gry w golfa, kortami do padla i domkiem klubowym.

Deregulacje – łatwiejsze życie dla samorządów i firm

Podczas rozmowy poruszono również temat pracy Tadeusza Truskolaskiego w zespole ds. deregulacji powołanym przez Rafała Brzoskę. Celem grupy ekspertów jest uproszczenie przepisów, które dziś często blokują działania samorządów i rozwój firm.

– Już teraz zapadły pierwsze decyzje. Wprowadzamy zasadę milczącej zgody – mówi prezydent. – Jeśli urząd nie załatwi sprawy w terminie, będzie to traktowane jako zgoda na dalsze procedowanie.

Inna ważna zmiana dotyczy nieumyślnych błędów w dokumentach, które dotąd mogły prowadzić do kar. – Jeśli ktoś się pomyli w cyferkach, nie będzie to już uznawane za przestępstwo skarbowe – wyjaśnia Truskolaski. – Chodzi o to, by państwo było przyjazne, a nie opresyjne.

– Zostańmy tutaj, budujmy to miasto dla przyszłych pokoleń – tymi słowami prezydent Białegostoku zakończył rozmowę.

Audycja „Białystok – miasto młodych” będzie emitowana co dwa tygodnie, we wtorki o 10:15 w Radiu AKADERA. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z Tadeuszem Truskolaskim w audycji „Białystok – miasto młodych”.