Białystok. Miasto kupiło budynki po Wyższej Szkole Administracji Publicznej

Luty 26, 2021

źródło: UM Białystok

Budynki po Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku należą już do miasta. Władze kupiły nieruchomość podczas licytacji komorniczej za ponad 18 mln złotych.

Magistrat wszedł w posiadanie blisko trzyhektarowego terenu na Dojlidach przy ul. Suchowolca, na którym stoją dwa budynki powstałe w latach 2004 oraz 2011 o łącznej powierzchni użytkowej przeszło 8 tys. metrów kwadratowych.

Ponadto, w środku są aule, gdzie najprawdopodobniej będą odbywały się sesje Rady Miasta. Przed budynkami znajduje się duży parking.

Miasto wylicytowało dawną uczelnię, aby przenieść tam część departamentów Urzędu Miejskiego.

– Ta nieruchomość to szansa na przeniesienie w jedno miejsce wielu departamentów Urzędu Miejskiego, w tej chwili rozrzuconych po całym Białymstoku. Celem jest oczywiście poprawa jakości obsługi naszych mieszkańców, poprawa warunków obsługi. Ostatecznie jakie departamenty trafią na Dojlidy, to się jeszcze okaże, bo wymaga to analiz i opracowań, żeby było to jak najlepiej zorganizowane – mówi rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.

Miasto było jedynym licytującym budynki po Wyższej Szkole Administracji Publicznej. W poniedziałek (01.03) Sąd Rejonowy wyda postanowienie, że to magistrat kupił nieruchomości. Orzeczenie uprawomocni się po siedmiu dniach. (ea/mc)