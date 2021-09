Białystok. Malarstwo lekarzy w Galerii Sztuki Marchand

Wrzesień 17, 2021

Obrazy szesnaściorga lekarzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku można od 16 września oglądać w Galerii Marchand przy ulicy Kilińskiego. W tak nietypowy sposób białostoccy medycy świętują 100-lecie Izb Lekarskich w Polsce.

​Wystawie w Galerii Marchand towarzyszy obszerny album „Twórczość malarska lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku”, zawierający wybór malarskich dzieł medyków związanych z Białymstokiem i Podlasiem, biografie artystów oraz teksty, komentarze na temat sztuki i impresje literackie w dwujęzycznej wersji, polskiej i angielskiej.

– Udało nam się doprowadzić do rzeczy szczególnej łączącej sztukę z medycyną. Lekarze po godzinach czynią różne rzeczy, niektórzy uprawiają sport, niektórzy uprawiają sztukę. I tak oto jest tu kolekcja wybranych dzieł. To co Państwo możecie tutaj zobaczyć to jest przekrój, wolność, swoboda idei twórczych. Są tu dzieła piękne i łagodne, przyjazne i sentymentalne – mówi prof. Jerzy Konstantynowicz, kierownik Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Wystawa będzie czynna przez najbliższe trzy tygodnie, można ją oglądać od poniedziałku do soboty w Galerii Marchand przy ul. Kilińskiego 12. (jd)

Na wernisażu był Zjerzony kulturą – Jerzy Doroszkiewicz: