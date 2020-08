Białystok ma już swoje centrum nauki. W weekend będzie można je zobaczyć z bliska

Sierpień 24, 2020

źródło: UM w Białymstoku źródło: UM w Białymstoku

Będzie można poeksperymentować, przeprowadzić doświadczenia i samemu się przekonać jakie jest Epi – Centrum Nauki. W najbliższą sobotę (29.08) w Białymstoku zostanie otwarte miejsce, w którym nauka spotyka się z zabawą.

Epi – Centrum Nauki organizuje dzień otwarty, aby wziąć w nim udział należy się zarejestrować. Pierwsze tak duże centrum naukowe w województwie podlaskim znajduje się na Stadionie Miejskim.

Miejsce to składa się z dwóch odrębnych stref. Pierwsza z nich to Strefa Małego Odkrywcy – kolorowa przestrzeń edukacyjna o powierzchni blisko 600 m2, przeznaczona przede wszystkim dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Znajduje się tu pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy.

Druga strefa to Wystawa Główna – uniwersalna przestrzeń poznawcza, w której każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie.

Wystawa obejmuje powierzchnię 2 670 m2. Na jej terenie znajduje się niemal 100 stanowisk doświadczalnych.

Aby zobaczyć białostockie centrum nauki należy zapisać się na stronie epi-centrum.bialystok.pl. Rejestracja rozpocznie się o 11.00 jutro (25.08). (ea/mc)