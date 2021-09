Białystok. Lodowisko szykuje się do sezonu łyżwiarskiego

Wrzesień 7, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od najbliższego piątku (10.09) znowu będzie można jeździć na łyżwach na białostockim lodowisku. Obiekt przeszedł modernizację i po miesiącach przerwy szykuje się na miłośników jazdy na lodzie.

Aktualnie przy ul. 11 Listopada 28 trwa przygotowywanie tafli. Na zmrożoną płytę warstwami wylewana jest woda, która stworzy kilkucentymetrową warstwę lodu. Amatorzy jazdy na łyżwach z tafli będą mogli korzystać od piątku (10.09) od godz. 17:00.

Lodowisko będzie funkcjonowało zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi. Aktualnie to 75% standardowego obłożenia obiektu. Do limitu nie są wliczane osoby, które okażą obsłudze zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19. Taki dokument dostępny jest m.in. na Internetowym Koncie Pacjenta.

Aż do wejścia na taflę trzeba zasłaniać nos i usta, zachować odstęp od innych osób oraz dezynfekować dłonie. Co szczególnie istotne, w holu można przebywać jedynie w celu zakupu usługi i przebrania się – by nie tworzyły się kolejki BOSiR prosi o sprawne i niezwłoczne przechodzenie na taflę, jak również później – wychodzenie z budynku.

W okresie wiosenno-letnim przeprowadzono w budynku kilka znaczących remontów. Odnowiono łazienki, wymieniono oświetlenie, naprawiono płytę główną, która była już bardzo wysłużona i spękana. (mt)