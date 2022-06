Białystok. Lekarze z USK usunęli zaćmę 101-letniemu pacjentowi

Czerwiec 8, 2022

źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Lekarze z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeprowadzili operację usunięcia zaćmy u 101-letniego pacjenta. Pan Tadeusz z Wizny to najstarszy leczony do tej pory pacjent z powodu zaćmy. Zabieg zniósł bardzo dobrze, a już pół godziny po powrocie z sali operacyjnej zaśpiewał piosenkę.

– W przypadku każdej operacji bardzo mocno się staramy. Ale w przypadku tak wiekowego pacjenta podeszliśmy do tej operacji wręcz z nabożeństwem – przyznaje dr hab. Joanna Konopińska, kierownik Kliniki Okulistyki USK. – Już sama myśl, że więzadełka jego soczewki w oku mają 101 lat, budził w nas ogromny respekt. Musieliśmy użyć dodatkowych substancji zabezpieczających: wiskoelastyków, innej grubości noży, tak by zabieg był jak najbardziej bezpieczny, a pacjent mógł jak najszybciej wrócić do zdrowia.

Jak wyglądał zabieg? Najpierw nożem o grubości 2 mm otwarta została komora przednia oka. Nóż był mniejszy od standardowego stosowanego podczas większości operacji zaćmy. Dzięki temu nie było potrzeby zakładania szwów po operacji i pacjent miał większy komfort. Później lekarze wypełnili komorę przednią wiskoelastykiem, który działa ochronnie na komórki śródłbłonka rogówki. Następnie bardzo ostrożnie soczewka została rozdrobniona ultradźwiękami i usunięta nieco większym ostrzem (lekarze przewidywali że 101-letnia soczewka będzie twarda i trudna do usunięcia). Na koniec została wszczepiona sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa. Jest przezroczysta i pozwala na całkowite przywrócenie wzroku.

Pan Tadeusz przed zabiegiem widział jedynie 10 proc. normy, co bardzo utrudniało mu codzienne życie: czytanie czy pisanie. Mimo swojego wieku jest osobą niezwykle aktywną: wciąż pisze wiersze, komponuje do nich muzykę. Swoich piosenek ma już około 30. Ponadto jest amatorem lutnikiem, bardzo lubi grać na mandolinie, którą sam zaprojektował i wykonał. Przyznaje, że bał się przyjść na operację. Obawiał się, że może zupełnie stracić wzrok. Kiedy jednak lekarze wytłumaczyli mu na czym polega zabieg, nie miał już żadnych wątpliwości.

– Jak będę lepiej widział, będę szczęśliwszy i będę śpiewał dla Polski, dla mojej kochanej ojczyzny – mówił zaraz po zabiegu. – Ludzie się czasem pytają, jakie ja mam jeszcze marzenia. Chciałby w dalszym ciągu, pomimo upływu lat, służyć Polsce.

I zaśpiewał swoją kompozycję „Życie jest piękne”.

Lekarze zapewniają że już w czwartek (09.06) po kontroli i zdjęciu opatrunku wróci prawidłowe widzenie w oku. Pan Tadeusz będzie wymagał jedynie okularów do czytania.

Jak zapewniają lekarze operacja zaćmy jest bezpieczna dla każdego pacjenta niezależnie od wieku.

– Mamy pacjentów młodszych, ale większość to osoby 80-90 letnie – przyznaje dr Konopińska. – Powikłania są ekstremalnie rzadko. Zabieg jest bardzo mało inwazyjny. Przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, czyli podawane są krople po których pacjent nie czuje bólu. I jest operowany bez uczucia dyskomfortu. Nie ma narkozy, zastrzyków, ani intubacji.

Nie ma również kolejek na operacje. Wystarczy, że pacjent ze skierowaniem na operację zapisze się na kwalifikacje w szpitalu, a w ciągu kilku najbliższych dni będzie mieć wykonaną operację.

Miesięcznie na zabieg usunięcia zaćmy do USK trafia 200-250 pacjentów. (mt)