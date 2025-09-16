Białystok: Labrador Odi pomógł wykryć tytoniową kontrabandę

16 września, 2025

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kuźnicy przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w przestępczość tytoniową. Dzięki wsparciu wyszkolonego psa służbowego – labradora Odiego – udało się zabezpieczyć 18 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów o wartości rynkowej przekraczającej 15 tysięcy złotych.

Przeszukanie mieszkania w Białymstoku

Działania mundurowych były wynikiem podejrzeń, że w jednym z mieszkań przy białostockim targowisku przechowywana jest kontrabanda tytoniowa. W lokalu zamieszkiwanym przez 60-letnią kobietę funkcjonariusze wraz z psem tropiącym odnaleźli papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Przeszukano zarówno mieszkanie, jak i przynależącą do niego piwnicę. To właśnie tam labrador Odi doprowadził funkcjonariuszy do miejsc, w których ukryto nielegalne wyroby tytoniowe.

Zarzuty i konsekwencje prawne

Zatrzymane papierosy zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie. 60-letnia mieszkanka Białegostoku usłyszała już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za przechowywanie i obrót papierosami bez akcyzy grozi jej kara wysokiej grzywny.